Rețeaua GGPoker intră în România prin PlayGG.ro

Cel mai așteptat operator de poker online, rețeaua GG (Good Game Poker), intră în sfârșit în România, sub numele PlayGG.ro. Cu Daniel Negreanu ambasador și membru permanent în echipa oficială, PlayGG aduce acum jucătorilor români experiența pokerului online de nivel mondial

Turnee exclusive, premii garantate de milioane de dolari și chiar șansa calificării la cel mai mare eveniment global de poker - WSOP (World Series of Poker) - sunt doar câteva dintre atuurile care diferențiază platforma de restul competitorilor din piață.

Pasionații pokerului din România au de acum o destinație online de top unde pot încerca jocurile exclusive PlayGG, cum ar fi Rush Cash poker, All-In or Fold, Flip Go, Dan Bilzerian Battle Royale și Spin Gold, sau opțiuni unice precum platforma de staking (vândut și cumpărat acțiuni), istoric și analiză a jocului prin PokerCraft și Smart HUD, video messaging prin SnapCam - funcții concepute pentru a duce experiența de joc la un nou nivel.

GG Network a devenit rapid un nume cu greutate în industrie, ajungând în doar 4 ani de la lansare să reprezinte destinația preferată pentru sute de mii de jucători de poker din întreaga lume. De altfel, compania deține recordul mondial pentru turneul de poker online cu cel mai mare fond de premii acordat vreodată: 27.559.500 $, pentru GG WSOP Main Online Event 2020.

Joacă la masă cu cei mai buni din lume - echipa PlayGG

În Echipa GG se regăsesc mai toți jucătorii de renume mondial, între care ElkY, Daniel Negreanu, Fedor Holz sau vedeta Instagram Dan Bilzerian. La PlayGG, fiecare dintre acești jucători de elită are propria ofertă bonus sau chiar propriul turneu în care joacă frecvent în persoană.

Turneele au loc săptămânal și pun la bătaie premii de milioane de dolari. Turneele Bounty Hunters, de exemplu, oferă o recompensă pentru fiecare vedetă învinsă la masă, în timp ce funcțiile GGCare și GGCheers oferă recompense pentru mâinile pierdute (sau câștigate) la limită.

Pe piața locală, Playgg.ro este licențiat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și este administrat de WindGG, un parteneriat între companiile GGN Europe Ltd și Skywind Holdings Ltd.