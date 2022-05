Pentru mulți oameni care apreciază pokerul, nume precum Bryn Kenney, Daniel Negreanu ori Phil Hellmuth sunt adevărate modele de urmat, prin ambiția de care au dat dovadă în ultimii ani.

Așadar, iată care sunt cei mai cunoscuți jucători de poker din lume:

1. Bryn Kenney - Este jucătorul de poker care a câștigat cele mai mari premii din istorie. Suma se ridică în mai 2022 la 57.204.861 de dolari. Cel mai mare premiu obținut de el datează din august 2019, când a făcut o înțelegere cu Aaron Zang și a plecat acasă cu un cec în valoare de 20.563.324 de dolari, acesta fiind cele mai mare premiu din istoria turneelor live. La WSOP a obținut o singură brățară și a ajuns la masa finală de 7 ori. De 32 de ori a terminat în bani. Este însă un jucător foarte respectat la cei 35 de ani, mai ales că a avut o ascensiune fulminantă.

2. Phil Hellmuth - Are 16 brățări WSOP, un adevărat record. Premiile sale din poker la turneele live se ridică la 27.975.393 de dolari și este pe locul 17 în istorie. Este genul de jucător pe care fie îl iubești, fie îl urăști. A avut schimburi de replici tăioase cu adversarii săi, a vociferat adesea și de multe ori i s-a cerut să-și tempereze ieșirile, conform relatărilor de pe blogul NetBet - cel mai mare cazino online. "Lăsați-mă să mă plâng, este bine pentru televiziune", a fost reacția sa. În ultima perioadă, cel poreclit "The Poker Brat" a încercat să își schimbe puțin atitudinea, fiind conștient că are o influență mare asupra tinerilor jucători. Tocmai din acest motiv a început să pună accent mai mare pe pozitivitate. El este caracterizat prin ambiția pe care o are și își dorește să ajungă la 24 de brățări WSOP.

3. Daniel Negreanu - Canadianul cu origini românești a câștigat din poker peste 46 de milioane de dolari și este unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Are nu mai puțin de șase brățări WSOP și două titluri World Poker Tour în palmares. A fost desemnat și cel mai bun jucător de poker al deceniului de Global Poker Index și a fost introdus în urmă cu opt ani în Poker Hall of Fame. Se bucură de un respect impresionant la Hollywood, unde le-a predat lecții de poker unor actori precum Ben Affleck și Matt Damon. Cel mai mare premiu din cariera sa a fost câștigat în 2014, la WSOP, și s-a ridicat la 8.288.001 de dolar, un record ce a rămas în picioare până în 2019.

4. Justin Bonomo - Și el este un tânăr jucător cu o ascensiune fulminantă, ale cărui premii au trecut de 57 de milioane de dolari. Cel poreclit "ZeeJustin" ocupă locul 2 în topul jucătorilor cu cele mai mari venituri din poker live. Cel mai mare premiu s-a ridicat la 10 milioane de dolari. Are în palmares nu mai puțin de patru brățări WSOP, dar specialiștii consideră că poate câștiga mult mai multe în anii următori, având în vedere că este o apariție constantă la WSOP și are un talent impresionant.

5. Phil Ivey - Americanul în vârstă de 45 de ani are în palmares 10 brățări WSOP și un titlu World Poker. Din 2017 face parte din Poker Hall of Fame. Premiile sale de la turneele live au depășit 35 de milioane de dolari, în timp ce cel mai mare premiu se ridică la 3.582.753 de dolari. Ocupă locul 9 în topul celor mai mari câștiguri din istoria pokerului. Și-a dedicat viața pokerului și la începutul carierei obișnuia să stea și 15 ore pe zi la masă. Este un personaj carismatic, cu mulți fani în poker.