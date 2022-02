Cărțile pe care să le citești dacă vrei să devii maestru la Poker Texas Holdem

Datorită schimbărilor sociale din anii '70, pokerul a devenit o atracție principală pentru oamenii dornici de divertisment inteligent. Desigur, cu un public atât de numeros, a luat naștere și o gamă largă de ghiduri de poker, cu predilecție cele pentru varianta Texas Hold’em, una dintre preferatele jucătorilor de atunci și până în zilele noastre. În prezent există o multitudine de cărți pentru acest tip de poker, ideale de citit de către cei care vor să își rafineze stilul de joc.

Iată câteva dintre cele mai bune cărți de poker texas hold’em pe care orice jucător – începător sau avansat – trebuie să le citească dacă vrea să dobândească aptitudini care să-l califice pentru marile mese de poker.

Hold 'em Poker: For Advanced Players de Mason Malmuth

Această carte a apărut aproximativ în același timp cu Teoria Pokerului lui Sklansky, dar abordarea ei este mult mai practică. Ceea ce a menținut cu adevărat cartea pe piață și în rândul preferințelor cititorilor este statutul său prestigios de ghid dedicat variantei de poker limitat Hold’em.

Deși pokerul limitat a pierdut o bună parte din publicul său încă de acum 20 de ani, cartea încă rezistă datorită recomandărilor și strategiilor de joc explicite, care îții spun tot ce ai nevoie să știi despre cum sa faci bani din jocul rege al cazinourilor. Cea mai ilustră mișcare prezentată în această carte este semnătura „semi-bluff” a lui Malmuth.

Harrington on Hold’em, de Dan Harrington

Primul volum al seriei lui Harrington, „Strategic Play” este probabil cel mai vândut ghid de poker din toate timpurile. Scrisă în colaborare cu reperul în șah Bill Robertie, cartea tratează atât teoria jocurilor, cât și cunoștințele proprii despre poker ale lui Harrington, din perspectiva de campion mondial. Subiectele și informațiile expuse în primul și al doilea volum au definit o eră a meta pokerului.

O generație mai târziu, jucătorii de poker au devenit atât de familiari cu aceste concepte încât s-a ajuns până în punctul în care majoritatea dintre acestea au devenit intuitive pentru jucătorii care se apucă acum de poker. Însă asta nu afectează cu nimic aprecierea de care încă se bucură cartea. Cu un total de trei volume, fiecare dedicată unei anumite perioade din istoria pokerului, Harrington on Hold’em este un ghid cuprinzător de poker pentru secole.

The Theory of Poker de David Sklansky

Jucătorii de poker aflați la început de drum au considerat cartea lui Sklansky drept scrierea de căpătâi a teoriei pokerului, etichetă care a rămas valabilă din anii 1990 până în zilele noastre. Stilurile de poker profesional au suferit foarte multe schimbări în ultimele două decenii, mai ales odată cu apariția gamblingului online, care a simplificat mult acțiunea de la mesele de poker virtuale.

Chiar și așa, cartea lui Sklansky este atemporală, deoarece dezvăluie cele mai fundamentale concepte matematice care ar trebui să fie luate în calcul în luarea deciziilor unui jucător de poker. Per ansamblu, Teoria pokerului este o carte grozavă care încearcă să explice cât mai detaliat mecanismul jocului, astfel încât acesta să poată fi înțeles și de către publicul care nu are experiență la masa de joc..

Caro’s Book of Tells de Mike Caro

Un aspect deosebit de interesant al pokerului este natura sa psihologică. Mulți autori și-au încercat mâna în a decodifica ce se ascunde în spatele celebrei fețe neexpresive, cunoscută și sub conceptul de „poker face”. Ed Miller „Playing The Player” este un exemplu recent. Dar, fără îndoială, niciunul dintre ei nu s-a apropiat la fel de mult ca Mike Caro, în volumul său Caro’s Book of Tells.

În aproximativ 300 de pagini, Caro descompune „expresii” sau ticuri comportamentale subtile. El le clasifică în 20 de grupuri și analizează modul în care fiecare dintre acestea pot fi identificate și folosite în avantajul celui care le remarcă.

Every Hand Revealed de Gus Hansen

Această carte încapsulează perspectiva lui Gus Hansen, una dintre cele mai enigmatice personalități ale pokerului. Această carte te va captiva cu siguranță încă de la primele pagini datorită descrierii surprinzător de metodice despre cum gândește un jucător de poker de top. Gus Hansen a devenit campionul Aussie Millions în 2007 cu o serie de cinci titluri cu greutate.

În cartea sa, Hansen trece prin fiecare mână din fiecare rundă și detaliază maniera în care obișnuiește să le gestioneze, descriind în detaliu procesul de gândire din spatele luării deciziilor unei vedete de poker.

Positively Fifth Street de James McManus

În 2000, McManus a fost trimis la Vegas de Harper Magazine, cu rolul de a unii informațiile privind uciderea lui Ted Binion. Însă, odată ajuns la fața locului, delegația lui McManus s-a dovedit a fi mai mult de atât, în cele din urmă ajungând să câștige locul 5 în WSOP.

Cele mai picante amintiri ale lui MacManus sunt prezentate în această carte, alături de avantajul suplimentar al unor lecții de poker magistrale.

Elements of Poker, de Tommy Angelo

Ghidul lui Angelo despre cum poți juca poker ca un profesionist înglobează toate elementele obișnuite - concepte, strategii și altele asemănătoare. Totuși, ceea ce face specială această carte, este abordarea managementului stresului, subiect nu foarte atins de restul autorilor de cărți de profil.

Aceasta este cartea ideală care îți va explica cum funcționează emoțiile în poker și cum îți poți lucra inexpresivitatea mimicii, astfel încât să nu oferi adversarilor tăi de la masă niciun indiciu despre cât de favorabilă sau necâștigătoare îți este mâna.

Super / System 2: A Course in Power Poker, de Doyle Brunsen

Dacă te intrigă să afli cum ajung marii jucători să câștige sume spectaculoase și să obțină titluri de renume la marile competiții de poker, această carte este alegerea perfectă. Având ca titlu alternativ „Cum am câștigat un milion de dolari jucând poker”, acest volum de 600 de pagini nu reprezintă doar un rezumat al strategiilor de poker de bază și avansate, ci și o incursiune în viața autorului, dublu câștigător WSOP și bun cunoscător al meselor de poker din Vegas. Un alt plus îl reprezintă contribuțiile altor legende ale pokerului - Mike Caro, Joey Hawthorne, Bobby Baldwin și David Sklansky.

Concluzie

Așa cum spuneam și mai sus, despre poker s-au scris o multitudine de cărți și probabil se vor mai scrie cel puțin încă pe atâtea pe măsură ce jocul evoluează și apar noi variante. Cu toate acestea, pentru variantele actuale de poker din cazinouri, aceste cărți reprezintă cele mai bune alegeri în materie de ghiduri de joc. Parcurge-le și poți începe să țintești să fii și tu un profesionist remarcabil.