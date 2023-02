Un film făcut public de canale media rusești arată atacul cu o dronă explozivă îndreptat asupra podului Zatoka, din regiunea Odesa, efectuat în seara zilei de vineri, 10 februarie.

O ambarcațiune ghidată de la distanță, cel mai probabil prin intermediul sateliților, poate fi observată în imagini explodând în momentul în care ajunge sub podul feroviar și rutier care face legătura cu sudul extrem al Ucrainei.

Rapoartele ambelor tabere beligerante spun că pagubele produse de explozia care a avut loc în jurul orei 19.30 sunt minore. Surse din administrația ucraineană spun că infrastructura rutieră și feroviară a rămas intactă și că podul poate fi folosit în continuare.

Podul este o legătură strategică între Ucraina și Moldova/România și a fost vizat de atacuri ale Rusiei și în 2022, dar cu succes limitat.

Podul Zatoka face legătura cu sudul Ucrainei, Republica Moldova și România

Previously in April 2022, missile strikes: pic.twitter.com/Na7uYM16Gr— H I Sutton (@CovertShores) February 10, 2023