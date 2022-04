Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi gata în luna decembrie a acestui an, precizând că are garanţii de la constructori că acest termen va fi respectat.

Nicolae Ciucă a făcut, vineri, o vizită şantierul podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

"Am venit astăzi în judeţul Brăila pentru a putea să evaluăm la faţa locului stadiul derulării lucrărilor la podul suspendat peste fluviul Dunărea. Am discutat toate elementele de detaliu şi data de finalizare a lucrării. Este evident că, deşi ne aflăm în întârziere, proiectul trebuia predat anul trecut în decembrie, avem garanţii în acest moment de la constructori şi beneficiar că se vor întreprinde toate demersurile şi se vor executa lucrările astfel încât în luna decembrie anul acesta podul să poată fi dat în circulaţie. Este un proiect cu care ne mândrim. Am putut să stau de vorbă cu constructorii şi sunt cât se poate de mândri de ceea ce au realizat”, a transmis Nicolae Ciucă.

El a precizat că acesta este primul pod suspendat realizat în România.

"Îmi spunea domnul director că, practic, prin această lucrare România face un pas înainte în ceea ce priveşte construcţia de poduri suspendate, este singurul pod suspendat pe teritoriul ţării noastre. Noi avem datoria să putem să asigurăm finanţarea, dumnealor să dezvolte lucrările, să înveţe, este un aport al mai multor companii din mai multe ţări. Este foarte important ca inginerii noştri să poată să identifice şi să desluşească alte dezvoltări tehnologice prin care să putem în viitor să dezvoltăm astfel de lucrări, de ce nu cu forţele proprii. Ca atare, în decembrie vom avea acest pod în circulaţie”, a mai afirmat premierul.

Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri.