Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a transmis joi, 9 iunie, că podul rutier dintre comunele Sagna şi Luţca, de pe DJ 207 A, este un obiectiv nefinalizat.

”Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, obiectivul de investiţii nu a fost finalizat, întrucât nu a fost transmis Procesul Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor. Lucrările la acest pod nu sunt finalizate şi recepţionate, aşadar, obiectivul nu putea fi dat în folosinţă. Reabilitarea podului pe DJ 207 A km 6+591, peste râul Siret, la Luţca (jud. Neamţ) se realizează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (etapa a II-a)”, se arată în comunicatul MDLPA.

Conform contractului de finanţare încheiat între Ministerul Dezvoltării şi Consiliul Judeţean Neamţ, valoarea finanţării, alocată prin PNDL, este de 7.374.449,36 lei, sumă din care MDLPA a decontat 7.295.280,58 lei (au mai rămas de decontat 79.168,78 lei).

Încheierea contractului pentru execuţia efectivă a lucrărilor se face între autoritatea contractantă (în acest caz, Consiliul Judeţean Neamţ) şi firma responsabilă cu proiectarea şi execuţia lucrărilor.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni (începând cu data de 23.07.2020), termenul de finalizare a lucrărilor fiind luna iulie 2022, potrivit sursei citate.

Ministrul Cseke Attila a dispus ca reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii să se deplaseze de urgenţă la faţa locului pentru a verifica stadiul lucrărilor. Rezultatele acestor verificări vor fi făcute publice, a mai transmis ministerul.

Lucrările de reabilitare a podului au fost atribuite unei firme din municipiul Roman.

Podul a fost redeschis traficului rutier în 13 noiembrie 2021.

Două dosare penale deschise de polițiști

”Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Neamţ s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii, cu exactitate, a modalităţii de realizare a reabilitării podului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. De asemenea, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Roman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu.