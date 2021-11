Tot mai multe voci din PNL cer o alianță cu USR. Cristian Băcanu: „Orice alt traseu ar avea un efect catastrofal cu electoratul”

Deputatul PNL Cristian Băcanu a declarat vineri, 5 noiembrie, că singura opțiune reală a PNL este refacerea coaliției cu USR și subliniază că orice al treseu, în speță cu PSD, „ar avea un efect catastrofal asupra relației pe care noi o avem cu electoratul”.

„Sigur, eu pot spune că am 5 deținuți politici în familie, că am fost la zeci de proteste împotriva politicilor PSD în justiție, că am avut nopți nedormite pentru că era greșit ceea ce se întâmpla în anii 2017 - 2019 și că am inhalat gaze pe 10 august 2018. Eu sunt avocatul ăla avântat care a ajutat pro bono zeci de oameni după ziua aia de 10 august 2018 (atât cât am putut) și tot eu m-am luptat să închid firmele bugetofage ale lui Firea. Cum aș putea să stau în rând cu Firea?

Dar nu despre mine este vorba, nu? În cele din urmă, este vorba de relația pe care noi ca oameni politici am format-o cu oamenii în ultimii ani, este vorba de încredere sau de lipsa acesteia, este vorba de promisiuni făcute și care trebuie onorate, este vorba de principii și valori. Dar mai sunt atâtea și atâtea argumente: avem arborele „genealogic” PSD - FSN - PCR, îi avem Dragnea, Ponta, Carmen Dan, Andrușcă, îl avem pe premierul OUG 13 (foarte activ). Cum să uit toate lucrurile astea? Cum aș putea să-mi privesc prietenii sau familia în ochi? Cum să mai merg să vorbesc în public despre schimbarea României în bine?”, notează Băcanu pe Facebook.

Liberalul a adăugat că a criticat adesea USR când a simțit nevoia, însă cu toate astea e de părere că PNL și USR ar trebui „să-și depășească orgoliile” și să revină în coaliție.

„Am criticat de multe ori USR și o voi mai face și în viitor atunci când văd greșeli. Nu am nicio problemă să critic un ministru atunci când nu își face treaba; ba mai mult, consider că este obligația mea să fiu (ca politician ales) un avertizor de integritate și, în același timp, să vorbesc atunci când nu se guvernează corect. Dar să nu fie înțeleasă această sinceritate aproape naivă a mea greșit vreodată: cred cu tărie că singura opțiune pe care o avem constă în refacerea alianței PNL - USR - UDMR. Să depășim orgoliile, să acceptăm că nu e niciunul perfect și să mergem mai departe pentru oamenii ne-au ales să guvernăm și nu să ne certăm”, a conchis Băcanu.

O părere similară are și liderul filialei judeţene Iaşi a PNL Alexandru Muraru, care a transmis un mesaj video în care afirmă că prima opțiune pentru liberali pentru guvernare ar trebui să fie refacerea coaliției de guvernare alături de USR și UDMR, cu un protocol „mult mai clar”.