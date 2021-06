In urma cu o zi, Citu a criticat faptul ca anumite proiecte ale Guvernului raman blocate in Parlament FOTO Facebook / Florin Citu

Mai multi lideri din PNL au criticat absenta premierului Florin Citu la sedinta de marti, 22 iulie, a coalitiei de guvernare.

Acestia adauga ca astfel ar fi mai eficienta colaborarea dintre premier si majoritatea parlamentara, facand o aluzie la afirmatiile lui Citu de marti seara privind blocajul in Parlament ale unor proiecte dinspre Guvern, dar si la prezenta acestuia la sedinta PNL Sector 2, arata surse citate de News.ro.

"Atitudinea asta de tip Basescu, in care iei la tinta Parlamentul, in care este acum, culmea, o majoritate pro-guvernamentala, si ii atribui eticheta ca se impotriveste reformelor, este complet falimentara", mai arata sursele citate.

Florin Citu a afirmat marti seara ca sunt mai multe legi care au trecut de Guvern si in Parlament s-au blocat si ca trebuie gasita o solutie in acest sens.

"De-acum incolo va trebui sa facem reforma prin ordonante (...) alta solutie nu vad (...) Nu voi astepta dupa Parlament sa se horarasca", a adaugat premierul. Intrebat daca se vor schibma lucruri in relatia cu Parlamentul in cazul in care va deveni presedintele PNL, Citu a declarat: "Voi fi presedinte dupa Congresul PNL si se vor schimba lucrurile".

Tabara Orban: Domnul Citu da impresia ca nu pune pret pe ce se intampla in coalitie

De cealalta parte, conform unor surse citate de news.ro, mai multi lideri din PNL reproseaza faptul ca Florin Citu lipseste la jumatate din intalnirile coalitiei de guvernare si ca asta creeaza o impresie proasta.

"Poate ar fi mai eficienta colaborarea premierului cu majoritatea parlamentara daca ar fi prezent la sedintele coalitiei, la sedintele politice, care sunt o data pe saptamana, in loc sa isi caute alte activitati paralele. Acolo poate urmari prioritatile legislative pe care le are Guvernul, poate clarifica chestiunile neclarificate cu partenerii de guvernare, poate insista atunci cand considera ca anumite proiecte treneaza. Din pacate, domnul Citu este prezent din 2 in 4, dand impresia ca nu pune prea mare pret pe ceea ce se intampla la nivelul coalitiei", au declarat lideri ai PNL, potrivit carora premierul a fost prezent la filiala PNL sector 2, la o actiune in perspectiva alegerilor interne.

Ads

Blocajul desfiintarii Sectiei Speciale

Surse din PNL au afirmat ca printre proiectele invocate de premierul Florin Citu, care au fost initiate de Guvern, sunt acte normative care fie trebuiau adoptate de ceva timp de Guvern, fie au fost initiate fara a avea acordul tuturor formatiunilor politice.

"SIIJ a plecat din Guvern intr-o forma care a generat disensiuni din primul moment. Inainte de blocajul din Parlament, la momentul adoptarii proiectului de lege in Guvern, Kelemen Hunor si-a exprimat rezervele asupra formei propusa spre adoptare. Citu a sustinut sa fie adoptat proiectul in forma initiata de MJ, iar in Parlament UDMR sa faca amendamente daca va considera. Solutia pentru ce va urma dupa desfiintarea SIIJ a fost lasata in coada de peste.

Ads

S-a adaugat si senzatia lipsei de autoritate a premierului, intrucat ministrul Justitiei a sesizat Comisia de la Venetia fara stiinta sau acordul lui Citu. Subiectul a ajuns apoi in Parlament, s-a gasit o solutie in Camera, dar s-a blocat in Senat intrucat UDMR a depus un amendament care risca sa fie adoptat in Comisia juridica prin votul PSD, daca legea se supune la vot. Daca UDMR nu retrage amendamentul respectiv, atunci nu se poate avansa cu desfiintarea SIIJ. Pentru a nu se ajunge aici era necesar un acord de la nivelul Guvernului, cu ambii parteneri, de la inceput, inainte de a se ajunge in Parlament", au precizat surse PNL.