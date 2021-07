Continuă scandalul de la PNL Timișoara. Raul Ambruș, descalificat din cursă cu o noapte înainte, anunță că va contesta rezultatul alegerilor

Raul Ambruş, cel care a câștigat alegerile PNL Timișoara în 3 iulie pentru ca mai apoi să fie invalidate a anunțat că va contesta a doua rundă de alegeri care a avut loc sâmbătă 31 iulie, unde a fost declarat câștigător Cosmin Tabără, un susținător al premierului Florin Cîțu.

"Gruparea hoţilor din PNL Timiş a legiferat, astăzi, la nivel de partid, frauda. Gaşca condusă de Alin Nica, care a epurat de pe liste 320 de membri ai PNL Timişoara, are tupeul să ne acuze pe noi că am fi bătăuşi", a scris pe Facebook, Raul Ambruş.

Ads

Liberalul a criticat şi prezenţa forţelor de ordine.

"Nu noi am chemat zeci de forţe de ordine, inclusiv din aparatul de stat, care vor răspunde pentru actele lor, nu noi am organizat alegerile, nu noi am măsluit convocatorul, nu noi am suspendat colegi abuziv şi nu noi am exclus de la numărătoarea voturilor toţi colegii care nu au convenit.Dacă în PNL Timişoara erau alegeri libere şi corecte nu se ajungea aici! Dar, nu au fost.Alegerile de astăzi au fost furate de Alin Nica şi Dănuţ Groza", a mai scris Ambruş.

Raul Ambruş mai este de părere că Alin Nica, preşedintele interimar al PNL Timiş a creat tensiunea din partid.

"După o lună de zile de abuzuri ale acestei găşti a răului din PNL Timiş ce s-ar fi aşteptat. Sunt oameni care au muncit pentru partid şi s-au trezit exluşi, cu drepturi îngrădite pe nedrept. Tensiunea din partid a creat-o Alin Nica prin manevrele sale nestatutare şi nelegale.Văd că preşedintele interimar nu are nicio ruşine să-şi numească bătăuşi colegii care l-au făcut preşedinte, doar pentru că au venit să îşi ceară sau să îşi apere drepturile statutare", a scris Ambrus.

În final, Raul Ambruş anunţă că alegerile de sâmbătă vor fi contestate.

"Mergem înainte şi vom contesta alegerile de astăzi, avem această datorie morală faţă de oamenii care au fost nedreptăţiţi", a scris Ambruş.