Ce șanse de funcționare ar avea o nouă alianță între PNL și USR

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat miercuri, 3 noiembrie, în urma întâlnirii cu liderii USR, că există „șanse mari” pentru refacerea coaliției de guvernare, în ruine de aproape două luni. Cu toate astea, pentru ambele partide va fi greu de pus sub preș atacurile și tensiunile din ultimele săptămâni.

„Eu am ieşit optimist de la această întâlnire. Sunt șanse mari să se refacă coaliţia (...) Am avut o întâlnire foarte bună, care a semănat foarte mult și cu o terapie de grup, de care aveam nevoie. Am discutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliție și am discutat despre programul de guvernare”, declara Florin Cîțu miercuri, după negocierile cu reprezentanții USR.

De partea cealaltă însă, Dacian Cioloș a fost mai rezervat și preciza pentru jurnaliști că PNL va trebui să transmită un mesaj clar din partea conducerii dacă dorește sau nu refacerea coaliției. Totodată, miercuri Dacian Cioloș a refuzat să răspundă, la insistențele jurnaliștilor, dacă USR refuză o nominalizare a lui Florin Cîțu ca premier, precizând doar că poziția partidului a fost una clară în tot acest timp. După ce în presă au apărut informații pe surse că liberalii le-ar fi transmis celor din USR că îl vor pe Cîțu premier, Cioloș și-a nuanțat răspunsul o zi mai târziu. „E o glumă (n.red.: întrebat dacă USR l-ar accepta pe Florin Cîțu ca premier). Să încheiem acest subiect. Propun să discutăm de lucruri serioase, de cum structurăm funcționarea coaliției. E un subiect închis”, a afirmat Cioloș într-o intervenție la Digi24.



O altă cerință a liberalilor a fost și ca din viitorul guvern să nu facă parte miniștrii USR care au votat moțiunea de cenzură, ceea ce ar pune în dificultate negocierile dintre cele două partide. Mai mult, formațiunea lui Cioloș ar fi obligată în acest scenariu să renunțe la mai multe nume grele din partid, precum Stelian Ion, Cătălin Drulă sau Dan Barna.

„Un mariaj nefericit”

Deși avantajele refacerii coaliției de guvernare le depășesc pe cele ale unei alianțe cu PSD , liberalii având în acest scenariu siguranța că vor da premierul iar Florin Cîțu ar putea recupera din punctele politice, tensiunile și atacurile lansate de ambele părți ar fi greu de pus sub preș.

Astfel, o refacere a coaliției între PNL și USR nu va asigura că între cele două partide nu vor apărea din nou crize și disensiuni. Întrebat despre cât ar putea rezista din nou într-o alianță cele două formațiuni, analistul politic Alfred Bulai a afirmat că ar fi doar o problemă de timp până la o nouă criză.

„La ce demență a fost între PNL și USR PLUS, cât poate să reziste? Să zicem că spun de acord. Câte luni de zile vor trece până la o altă criză? Cu alte cuvinte, acest mariaj e nefericit în sensul că fata și băiatul nu se plac, a fost o căsătorie aranjată. Nu poți să ai speranțe prea mari, au agende diferite, profile politice diferite, stiluri politice diferite. Poți să o mai lungești o jumătate de an, dar tot vei ajunge la o criză”, a declarat pentru Ziare.com politologul.

Un alt dezavantaj pentru PNL ar fi că într-o alianță cu USR, majoritatea parlamentară ar fi fragilizată în contextul în care mai mulți deputați din tabăra Orban și-au dat demisia din grupul parlamentar al liberalilor. În consecință, PNL, USR și UDMR nu mai putea aduna împreună 234 de voturi, cât ar fi nevoie pentru o majoritate simplă. Cu toate astea, surse din PNL au declarat pentru Ziare.com că liberalii se sprijină și pe cele 18 voturi ale minorităților, care ar putea asigura o majoritate.

În ciuda faptului că Ludovic Orban și apropiații săi din Parlament au declarat că-și doresc refacerea coaliției cu USR, gruparea iar putea crea probleme lui Florin Cîțu în Parlament, care ar putea pune condiționa votul pe anumite propuneri.