Încă o reevaluare în PNL. Ce spunea cu câteva luni în urmă și ce spune azi liberalul George Stângă, fan Cîțu VIDEO

Un nou lider din PNL care s-a aflat până acum în tabăra Orban la congresul partidului din toamnă a sărit în barca premierului Florin Cîțu. După ce la jumătatea lunii mai liderul PNL Galați George Stângă vorbea despre „lucrurile pe care le-a făcut pentru gălățeni” Ludovic Orban, acum, Stângă susține că partidul are nevoie de „un suflu nou”.

Pe 22 mai, liderul PNL Galați George Stângă anunța că îl va susține pe Ludovic Orban pentru șefia PNL, amintind despre „lucrurile pe care le-a făcut” pentru locuitorii din Galați. Totodată, Stângă a fost susținut anul trecut de Orban în septembrie anul trecut pentru a obține un mandat de senator în Parlament.

"Domnul președinte Ludovic Orban este garanția faptului că toate aceste obiective de investiții se vor derula, vor fi date în folosință la termenele care au fost prevăzute în contractele de finanțare. (...) Cred că prin expunerea pe care am făcut-o în partea de introducere a conferinței de presă am dat foarte clar de înțeles pe cine susțin. Eu personal îl susțin pe Ludovic Orban la președinția Partidului Național Liberal. Sunt foarte multe lucruri pe care le-a făcut pentru Galați și pentru gălățeni, pentru primarii PNL, au fost investiții majore aduse în județul Galați. Și, evident, că nu doar eu, ci și organizația, care la începutul acestui an, cred că în luna februarie, într-o ședință de Birou Politic Județean, a dat o decizie prin care în unanimitate s-a hotărât să-l susținem pentru un nou mandat pe dnul președinte Ludovic Orban.

Două luni mai târziu și un scandal la DNA mai târziu, George Stângă și-a reevaluat opțiunile politice și a anunțat că îl susține pe Florin Cîțu pentru șefia PNL.

„Premierul PNL a dovedit că poate să aplice acele reforme de care #România are nevoie. PNL are nevoie, după 4 ani de la ultimul Congres, de un suflu nou, unul pe care premierul Florin Cîţu îl poate asigura. Suflu nou nu înseamnă doar oameni noi, ci presupune oameni care ştiu să se adapteze la noile cerinţe ale societăţii, oameni care vorbesc despre modernizare.

La Congresul din 25 septembrie voi alege schimbarea pentru binele PNL, pentru ca partidul să continue să crească, să se îmbunătățească și să asigure o guvernare performantă României. De aceea, îl voi susține pe Florin Cîţu, cel alături de care am făcut echipă în Senatul României timp de 4 ani.

Am încredere că Florin Cîţu va oferi noi perspective #PNL și României. Alături de echipa formată în jurul lui Florin Cîțu putem face România liberală, modernă și dezvoltată”, a relatat pe Facebook șeful PNL Galați vineri, 6 august.

În urmă cu o lună, senatorul PNL a fost implicat în scandalul privind înregistrările făcute în biroul ministrul Trransporturilor Cătălin Drulpă. Alături de președintele Consiliului Județean Prahova Iulian Dumitrescu, Stângă a fost înregistrat de procurorii DNA îi timp ce politicienii îi cereau lui Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Agenției Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare (ARSVOM) și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Fragmente din stenograme

"As vrea sa te rog frumos sa imi prelungesti mandatele celor doi directori..., sunt luna asta amandoua si la AFDJ si la APDM si principalul lucru, ti-o spun din tot sufletul, pentru mine este rationamentul politic, ca eu am alegeri interne in partid si nu mi-ar conveni sa..., adica nu zic ca as pierde alegerile la Galati, dar nici un as avea o situatie foarte confortabila daca mi-as pierde oamenii de acolo.Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajuta-ma cu asta 4 luni. Tine-mi-i patru luni si dupa aia iti promit ca nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.Catalin, sa tii minte, imaginea ta va fi data tot de autostrazi, indiferent cat te-ai chinui cu AFDJ-ul, cu astea...(...) Adica daca vorbesti cu oamenii astia, io i-as sfatui sa iasa la iveala intr-un fel sau ...Nu, ca ti-i aduc la iveala, am inteles mesajul.Pentru ca, daca facem o relatie de incredere, imi explica bai, uite asta e situatia ...Si tu hotarasti, imi place sau nu-mi place.Ramane sa vin o data cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?