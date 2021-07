Reacția PNL Sector 2 după ce primarul Radu Mihaiu i-a acuzat că votează cot la cot cu PSD: Tarifele la salubrizare pentru cetățeni ar fi crescut

Consilierii PNL de la Sectorul 2 din Capitală au explicat, într-o poziție transmisă către ziare.com, de ce nu au votat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Radu Mihaiu care viza modificarea tarifului pentru salubrizare cerut de către firma Supercom.

Conform liberalilor, cele două proiecte la care s-au abținut de la vot ar fi fost depuse pe ordinea de zi suplimentară și că acestea nu au fost anterior dezbătute în comisiile de specialitate. Consilierii mai explică că s-au trezit cu proiectul, care avea 80 de pagini, în față și că nu au avut timp să-l studieze pentru a acorda un vot corect.

În aceeași poziție comunicată către Ziare.com, liberalii precizează că nu li s-au prezentat mai multe rapoarte care să justifice votul dar și că tarifele suportate de cetățeni pentru salubrizare ar fi fost de fapt mai mari decât tariful actual, și nu mai mici, după cum a anunțat Radu Mihaiu.

Restul de motive invocate de consilierii PNL Sector 2:

la ședința de consiliu a participat și un reprezentant al Eco-Sud, depozitul de deșeuri municipale solide din sud-estul țării, care a invocat o hotărâre judecătorească favorabilă, hotărâre pe care consilierii locali nu au primit-o. Prin urmare, fără a studia temeinic toate documentele aflate în discuție, grupul consilierilor PNL sector 2 nu a putut da un vot favorabil;

contractul, metodologia de măsurare și colectare a fracțiilor nefiind aprobate, votul pentru tarif nu se justifică. Acest tarif ar intra în vigoare spre sfârșitul anului, odată cu aprobarea contractului pentru ridicarea gunoiului, fiind supus, din nou, unei negocieri cu Supercom;

raportul „Comisiei de analiză şi verificare a tarifelor pentru activitațile de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere municipale în amestec, precum și pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare şi depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje (reciclabile), realizate pentru utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti” nu a fost prezentat consilierilor locali;

din discuțiile purtate în timpul ședinței de consiliu, a reieșit că tarifele pe care le-ar plăti locuitorii sectorului 2 și Primăria sectorului 2, către Supercom, sunt mai mari decât tariful actual;

consilierii locali PNL sector 2 au cerut, în nenumărate rânduri, să fie făcute publice facturile plătite de Primăria sectorului 2 către Supercom. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum.

Anterior, primarul Radu Mihaiu i-a acuzat pe consilierii PNL din Consiliul Local ca au blocat, alături de PSD, un proiect care ar fi scăzut tariful plătit de cetățeni pentru salubrizare.

Edilul a subliniat că "niciodată" nu s-a așteptat ca PNL să voteze cot la cot cu PSD pe o temă importantă și i-a acuzat pe liberali că au dat cu piciorul la luni de muncă și negociere.

„Luni de zile am negociat la sânge cu Supercom pentru a obține niște tarife corecte pentru colectarea gunoiului. Față de ce înaintaseră în primă fază, cele de acum sunt cu 35% mai mici. Tariful supus la vot e chiar sub cel de la Sectorul 4, singurul sector care mai are un sistem similar bazat pe “plătește cât arunci”, raportat la volum.

Luni de zile am luptat cu cei de la Supercom pentru acest tarif. Iar când să trecem finișul, partenerii ne-au pus piedică. PNL și PSD au votat împotriva unui tarif care ar fi deblocat toată situația generată de ilegala “taxă de habitat”. Luni de zile am analizat situația pe toate părțile. Am luat punct cu punct fundamentarea tarifului și am tras de fiecare leu în beneficiul cetățenilor. Am discutat cu fiecare parte interesantă și m-am asigurat că totul e clar.

Am comis o singură greșeală. Am avut încredere în “partenerii” din coaliție. Niciodată nu m-aș fi așteptat că PNL va vota cot la cot cu PSD pe o temă ATÂT DE IMPORTANTĂ!”, a subliniat Radu Mihaiu pe Facebook.

Conform unei analize G4Media, cetățenii din Sectorul 2 al Capitalei plătesc în prezent unul dintre cele mai mari tarife de salubritate din România din cauza unui contract încheiat de fostul primar PSD Mihai Toader cu firma Supercom, controlată de Ilie Ciuclea, fost senator PSD în legislatura 2004-2008 şi fost vicepreşedinte al UNPR.

Relațiile dintre USR PLUS și PNL de la Sectorul 2 au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele zile după ce liberalii au anunțat că refuză să voteze organigrama propusă de edilul Radu Mihaiu, deși aceasta era stabilită de luni bune.

Fără să ofere prea multe detalii, liberalii acuză că documentul primarului suferă de suprapuneri de atribuții, că oferă "control direct prin cabinetul primarului asupra capitalului și patrimoniului instituțiilor subordonate" și că ar avea "lacune de repartizare organizațională".

De cealaltă parte, Radu Mihaiu susține că proiectul a fost discutat și agreat din luna mai și reconfirmat în interiorul coaliției săptămâna trecută. Edilul mai subliniază că nu va renunța la acest proiect și îi critică pe liberali că fac "jocuri politice".

Câteva ore mai târziu, Mihaiu a revenit cu un alt mesaj, în care a răspuns la fiecare dintre criticile venite din partea liberalilor. Totodată, acesta i-a acuzat pe consilerii PNL că au venit cu „argumente subțiri” și că motivul real al liberalilor este „campania lor internă” care „cere să fie scandal în coaliție, să se plângă de partenerii cei rai”.