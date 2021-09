Cum va arăta PNL după Congresul din 25 septembrie. Cât ar rezista o nouă alianță cu USR PLUS și ce șanse are un nou USL

Congresul PNL în urma căruia se va alege noul președinte al partidului se află pe ultima sută de metri iar premierul Florin Cîțu și actualul lider Ludovic Orban își adresează unul altuia acuze din ce în ce mai grave, cu taberele lor dând semne că sunt pe atât de dezbinate. Conflictele interne ale liberalilor ar putea duce chiar la o rupere a PNL, în timp șansele pentru o refacere a alianței cu USR PLUS scad continuu.

Luni, 13 septembrie, președintele PNL Ludovic Orban a lansat un atac dublu, atât la premierul Florin Cîțu, cât și la președintele Klaus Iohannis, care în ultimele zile s-a afișat de mai multe ori alături de șeful Guvernului. Orban a declarat în ședința Comitetului Director al PNL Olt că „însuși președintele Iohannis” ar fi formulat o plângere penală pe numele lui Liviu Dragnea pentru că fostul lider PSD s-ar fi folosit de banii din PNDL 1 pentru a cumpăra susținerea unor primari, înainte de alegerile din 2014. Președintele liberalilor a subliniat în cadrul întâlnirii de două ori că șeful Statului a fost cel care și-a asumat plângerea penală, însă aceasta „nu și-a urmat cursul”.

Orban a amintit apoi de PNDL 3 și a precizat că „este penal” faptul că premierul Cîțu împarte bani pentru primari pentru a-și consolida poziția în partid înaintea congresului din 25 septembrie. De menționat că înaintea crizei politice, liderul PNL a declarat în mai multe rânduri că a vorbit în favoarea programului „Anghel Saligny” în interiorul coaliției, însă nu a fost ascultat.

De cealaltă parte, Florin Cîțu s-a ferit de atacuri directe și s-a limitat la ironii. Pe 8 septembrie, după ce Ludovic Orban a convocat Parlamentul pentru citirea moțiunii de cenzură, premierul a declarat că „este cel puțin bizar ca președintele PNL pare că este cel mai interesat sau cel mai mare susținător al acestei moțiuni”. Cu toate astea, alți membri ai taberei Cîțu nu s-au oprit la critici subtile, ci l-au atacat în forță pe Orban.

„Dacă câștigă Orban există șanse ca PNL să se rupă”

Întrebat de către Ziare.com cum vor arăta taberele din PNL după congres , politologul Alfred Bulai a explicat că totul depinde de cine va câștiga partidul. În cazul în care la conducerea formațiunii va rămâne Ludovic Orban, analistul e de părere că există „o șansă foarte mare” ca partidul să se rupă iar gruparea Cîțu să-și facă propriul partid.

De cealaltă parte, dacă Florin Cîțu va prelua șefia PNL, Ludovic Orban va fi tras pe linie moartă, însă acesta va rămâne în partid.

„Dacă câștigă Cîțu, Orban e suficient de deștept să nu forțeze așa ceva. E un om care știe să aștepte. Orban poate să facă critică în interiorul partidului mai dură decât o fac adversarii partidului. Reamintesc că în cea mai mare parte a timpului Orban a fost doar simplu membru. Din afara PNL nu ar putea face mare brânză. Au mai ieșit unii din partide și nu au făcut nimic în final”, a declarat Alfred Bulai.

Momentul decisiv, adaugă analistul, va fi după congresele PNL și USR PLUS, atunci când noile conduceri ale celor două partide vor avea o legitimitate totală în cadrul negocierilor. Astfel, nu este exclus scenariul în care cele două formațiuni se vor împăca, însă „în acest moment alianță în mod real își dorește doar USR PLUS”. Chiar și așa, Alfred Bulai notează că după actuala criză dintre USR PLUS și PNL, există mici șanse ca o nouă alianță să reziste pentru mult timp. „Câte luni de zile vor trece până la o altă criză? Cu alte cuvinte, acest mariaj e nefericit în sensul că fata și băiatul nu se fac, a fost o căsătorie aranjată. Nu poți să ai speranțe prea mari, au agende diferite, profile politice diferite, stiluri politice diferite. Poți să o mai lungești o jumătate de an, dar tot vei ajunge la o criză”, subliniază analistul.

Semințe pentru un nou USL

Un alt scenariu luat în calcul pentru o guvernare stabilă este o formulă tehnocrată, cu un premier care nu are legătură cu PSD sau PNL, dar cu un cabinet care să aibă în componență membri de la ambele partide.

Politologul mai arată că există și o a treia variantă plauzibilă, la care însă nu se va ajunge prea curând, și anume o guvernare minoritară cu PNL sprijinit tacit de către PSD.

„Nu acum, că e prea devreme. Ei nu-și pot permite așa ceva, deocamdată PSD e oaia neagră iar PSD-ul nu poate spune că susține PNL-ul. Dar cea mai de succes alianță din istoria României a fost alianța USL. Doi la mână, USL-ul s-a format înaintea alegerilor. Nu e o strategie tâmpită pentru niciunul dintre cele două partide. Politicienii când ajung la ananghie încearcă să găsească orice fel de formulă. Vă aduc aminte că PNL era dușmanul de moarte al PDL-ului. Iar după alegeri, în 2014, ce s-a întâmplat? Și-au dat mâna. Cu alte cuvinte, orice e posibil”, a conchis Alfred Bulai.