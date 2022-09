Ce i s-a întâmplat unei mame din Ploiești, oraș care de 58 de zile nu are apă caldă!

Peste 150.000 de ploieșteni nu au apă caldă de la 1 august, orașul fiind lipsit de acest serviciu elementar, în principal, din cauza unor răfuieli politice.

O mamă din oraș, care de 58 de zile își spală copiii la lighean, cu apă încălzită, a trimis pe adresa observatorulph.ro o scrisoare în care povestește ce i s-a întâmplat.

„Am plecat azi după muncă la ora 18.00 (n.r. 26 septembrie) să ajung în centru la ceas să mă întâlnesc cu cei care doresc să semneze pentru organizarea unui referendum de demitere a actualei administrații. Îmi scriseseră câteva zeci de persoane că vor veni. A ajuns una singură. N-am să spun nimic despre cei care nu au venit. Fiecare își cunoaște prioritățile. Vă mărturisesc că, pentru moment, am fost dezamăgită și gata să renunț, gândindu-mă că munca, timpul și implicarea mea sunt în zadar. Că oamenii nu vor să schimbe nimic, că e mai ușor să aștepți să facă altul pentru tine ceva. M-am așezat pe o bancă să-mi rumeg gândurile și să-mi răspund la întrebarea dacă nu cumva greșesc eu. Mi-am amintit de toate protestele la care am participat, la acțiunile de curățenie sau de sprijin pentru cei mai norocoși ca mine, în toate mânată de dorința și credința că doar așa pot contribui la binele comunități mele.

Am simțit din nou amărăciunea sentimentului de neputință și m-am întrebat din nou dacă nu cumva oamenilor le e bine așa, uitându-mă cum se plimbă agale pe lângă mine. Am concluzionat că oamenii sunt nepăsători și neîncrezători și, în același timp, am realizat că totuși… eu nu sunt așa. Pur și simplu nu accept bătaia de joc.

Așadar m-am ridicat de pe banca aia, cu foile și pixul în mână și am început să vorbesc cu oamenii pe care îi întâlneam. Am obținut 30 de semnături într-o oră. O fi mult, o fi puțin, nici nu contează! Pentru mine e important să știu că eu fac tot ce pot pentru comunitate și pentru viitorul copiilor mei.

Cum ar fi dacă am fi mai mulți? Cum ar fi dacă ne-am implica mai mult? Oamenii construiesc societatea și societatea construiește oameni”, a relatat ploieștenca.