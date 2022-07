Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat duminică, 3 iulie, că toate parcurile din oraş sunt închise.

Măsura a fost luată pentru a fi ridicaţi arborii şi vegetaţia doborâte de furtuna de sâmbătă după-amiază, ea afirmând că aceasta a fost cel mai extrem astfel de fenomen înregistrat în Craiova în ultimile zeci de ani.

Ads

Edilul Craiovei a precizat, într-o intervenţie duminică după-amiază la postul Antena 3, că numai în parcul Nicolae Romanescu sunt "sute de copaci căzuţi", iar toate echipele de angajaţi ai municipalităţii de la spaţii verzi şi salubritate şi au fost scoşi la lucru de dimineaţă pentru a elibera bulevardele de copacii doborâţi şi crengile rupte, de acoperişuri de clădiri smulse şi aruncate, dar şi aleile din parcuri. Ea a adăugat că angajaţii municipalităţii au lucrat şi în cursul serii de sâmbătă, până la ora două noaptea.

"Ieri am văzut pentru prima oară în viaţa mea cum arată un stâlp de beton retezat, nu mi-am închipuit că se poate întâmpla aşa ceva. Am avut doi (stâlpi de beton n.red.), am avut la fel sute de copaci care au fost retezaţi, toate parcurile sunt închise la ora actuală pentru că lucrăm în ele.

Ads

Şi acum trebuie să descongestionăm aleile de copacii care sunt căzuţi sau care sunt în pericol de prăbuşire şi, bineînţeles, că reprezintă un pericol şi pentru cetăţeni. Sunt crengi căzute peste tot, sunt copaci retezaţi...Nu numai în parcuri, ci practic în toate cartierele, s-a lucrat până la două noaptea pentru a descongestiona marile bulevarde pentru că au fost acoperişuri smulse de vânt şi aruncate pe marile bulevarde", a menţionat primarul Olguţa Vasilescu.

Conform acesteia, până luni se speră că vor fi eliberate bulevardele de copaci rupţi şi materialele acoperişurilor smulse de vânt, iar apoi vor mai fi continuate activităţile de ridicate a arborilor căzuţi în parcuri.

Totodată, primarul Craiovei a arătat că municipalitatea va cere "fonduri de urgenţă de la Guvern" pentru a derula lucrări de extindere a canalelor de deversare din sistemul de canalizare al oraşului, care nu a făcut faţă ploii torenţiale, sâmbătă seara fiind inundate foarte multe străzi.

Olguţa Vasilescu a subliniat că administraţia craioveană nu poate să ducă singură aceste investiţii majore de care are nevoie canalizarea din oraş, în condiţiile în care aceasta a fost a treia ploaie torenţială în ultimii doi ani în care s-au înregistrat astfel de probleme.

Ads

"A fost o ploaie de peste 60 de litri de pe metru pătrat în condiţiile în care toate conductele de canalizare din Europa, atenţie, din Europa, nu doar din România, sunt dimensionate să preia 25 de litri pe metru pătrat. Deci era clar că nicio conductă de canalizare, indiferent din ce ţară, nu ar fi făcut faţă torentelor care au fost ieri pe străzile Craiovei. Pentru că efectiv, când m-am uitat şi eu la imagini mi-am dat seama că este exact ca şi cum ar veni de pe versanţii munţilor. Aşa curgea apa pe unele străzi care erau mai în vale faţă de celelalte. E o situaţie foarte complicată cu care ne confruntăm deja a doua oară anul acesta şi a treia oară în ultimii doi ani de zile", a argumentat Vasilescu.

De asemenea, ea a susţinut că în zonă se poate vorbi de "schimbări climatice masive". "Asta înseamnă că sunt schimbări climatice masive, pentru că până acum niciodată Craiova nu am mai avut aşa ceva. Oricum este primul cod roşu pe care noi îl avem, angajaţii noştri de la compania de apă spun că niciodată nu au mai văzut aşa ceva...

Ads

Acum putem să spunem că discutăm despre o climă tropicală la Craiova, în niciun caz despre o climă temperat-continentală cum ar trebui să fie cea din România. Şi dacă ne gândim la faptul că deja în sudul judeţului se cultivă curmale, banana nordului, smochine şi fistic, deja ne dăm seama că am intrat într-o altă eră", a afirmat Olguţa Vasilescu, care a mai menţionat că singura parte bună este că nu au fost înregistrate victime omeneşti pe durata furtunii.

Reprezentanţii ISU Dolj au comunicat că sâmbătă după-amiază au fost peste 100 de apeluri la 112, în legătură cu autoturisme luate de apă, acoperişuri smulse de vânt, copaci doborâţi, locuinţe inundate, fiind cerute motopompe de la ISU Mehedinţi şi ISU Olt pentru a putea fi evacuată toată apa de pe străzi şi din imobile. În judeţul Dolj a fost sâmbătă după-amiază cod portocaliu de vreme rea