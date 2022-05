Karolina Pliskova, a opta favorită a turneului de la Roland Garros, s-a făcut de râs în turul al doilea de la French Open.

Ea a fost învinsă fără drept de apel, 6-2, 6-2, de Leolia Jeanjean, din Franța, locul 227 WTA, care a beneficiat de un wild-card pentru a juca la Roland Garros.

Leolia Jeanjean, care a obținut cea mai bună performanță a carierei la 26 de ani, va evolua în turul al treilea cu învingătoarea din partida Irina Begu - Ekaterina Alexandrova, meci aflat în desfășurare.

Pliskova îngroașă rândul favoritelor care au ieșit deja de la Roland Garros Pe listă mai sunt Krejcikova, Muguruza, Ons Jabeur, Maria Sakkari sau Naomi Osaka.

Pentru JEanjean a fost abia al doilea meci în fața unei jucătore din Top 100. În primul tur ea a trecut de Nuria Parrizas-Diaz, locul 45 WTA.

And French wildcard Leolia Jeanjean eliminates Pliskova 6-2, 6-2 to reach Round 3 in Paris! 🇫🇷

🎥: @rolandgarros | #RolandGarrospic.twitter.com/O1Ov6uWMkG— wta (@WTA) May 26, 2022