De ce e important să ai cont pe platforma ANRE. Informațiile de care ai nevoie în cazul în care schimbi furnizorul de energie

Românii care vor să își schimbe furnizorul de energie sau gaze au la dispoziție o aplicație lansată de ANRE care simplifică întregul proces. Aplicația se numește POSF și este deja disponibilă de la jumătatea lunii noiembrie. Întregul proces de completare durează minim 20 de minute iar transferul de la un furnizor la altul se face în 24 de ore.

Însă imediat ce platforma a fost lansată, cei care au încercat să își schimbe furnizorul de energie au întâmpinat o serie de probleme. Unele se rezolvă mai ușor, altele mai greu, iar sistemul mai dă erori.

ANRE a făcut și un tutorial care explică exact cum trebuie completate toate câmpurile aplicației. Teoretic, în cel mult un sfert de oră ar trebui să se poată completa datele solicitate de platformă.

Expert în energie: ”O platformă de acest fel ar fi trebuit să aibă o bază de date unică”

Ziare.com l-a consultat pe Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, în legătură cu această platformă pentru că acesta a propus o astfel de aplicație încă de acum 7 ani.

”O platformă de genul acesta ar fi trebuit să aibă toate bazele de date ale operatorilor de distribuție și ale furnizorilor încărcate într-o bază de date unică. Adică atunci când eu am introdus CNP-ul să îmi identifice toate locurile de consum pe care le am. După aceea, când vreau să plec la un alt furnizor, să nu mă mai intereseze birocrația aceasta, să nu mai merg de fiecare dată să citesc contorul, să văd ce contract am, etc”, a spus expertul.

În timp ce discuta cu noi, Dumitru Chisăliță s-a înregistrat pe platforma ANRE. A durat aproximativ 20 de minute. Și a întâmpinat și o eroare. Timpul putea să fie mai mare însă expertul avea la îndemână datele pe care le cerea platforma.

Și-a făcut un cont. Apoi a introdus toate datele. La un moment dat a întâmpinat și o eroare. Apoi câteva greșeli minore. ”Sunt multe lucruri care nu sunt adevărate. Acest lucru înseamnă că operatorul de distribuție nu a mapat corect. Dar nu știu cum să corectez. În mod normal ar trebuit să mă lase”, a spus Chisăliță.

După ce a realizat acest cont, a reușit să facă cerere pentru schimbarea furnizorului. Nu toți furnizorii au oferte pe platformă însă. După ce a selectat furnizorul, aplicația a dus direct la contract. Apoi s-a blocat platforma. După un minut s-a deblocat și procesul a continuat.

”Trebuie să faci fotografierea indexului, apoi introduci contul bancar și celelalte date. Apoi pentru semnătura noului contract, deși te lasă să semnezi electronic, în momentul în care trebuie să descarci fișierul, apare o eroare 504 Not found. Iar acest lucru înseamnă că nu se poate reuși finalizarea contractului. Este vorba despre două documente: cererea de încheiere a contractului iar celălalt ar trebui să fie contractul propriu-zis”, a mai spus expertul.

Președintele AEI a spus că programul este în regulă însă mai sunt câteva elemente importante de schimbat sau de îndreptat.

”Poți să îți faci cont pe platforma ANRE și să faci cerere pentru schimbarea furnizorului în 24 de minute dacă ai toate datele la îndemână. Este ok programul.

Mi se pare că răspunde la elementele necesare pentru un progrămel de schimbare a furnizorului. La o primă răsfoire este binevenit că s-a ajuns aici. Putea să fie mai demult făcută dar este bine și acum.

Eu am propus crearea unei astfel de platformă în 2016. Și am propus dintr-un considerent practic. Eu am de exemplu o mulțime de expertize în teren pe probleme legate de nefuncționarea contoarelor, de tot felul de alte situații... și văd ce mari probleme sunt pentru că nu există o baze de dată unică.

Dacă era o astfel de bază de date, atunci multe dintre problemele pe care le găsesc în teritoriu nu s-ar întâmpla”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Una dintre neajunsurile platformei este completarea de mână a cererii pentru mutarea la alt furnizor, scanarea și urcarea ei pe platformă. Este un timp pierdut.

”O recomandare, în afară de rezolvarea erorii respective este asocierea în baza de date CNP-ului cu anumite elemente care sunt în baza de date. Pentru că în momentul în care introduc CNP-ul să poată să-mi aducă din bazele de date ale furnizorilor toate datele și toate contractele mele, fără să mai stau eu să caut POD-ul să-l introduc și așa mai departe. Este o minimă necesitate informatică. E ca și cum te duci la graniță și scanează buletinul și pașaportul și te recunoaște.

De asemenea, completarea acelor cereri de racordare pe care văd că trebuie să le completezi de mână, apoi să le scanezi, acestea ar trebui să fie în format electronic. Ai deja toate datele în sistem. De ce să mă mai apuc să le scriu de mână. În momentul în care am ajuns la indicativul FP 22, pur și simplu este în baza de date și se completează automat. Este o chestie foarte simplă. Asociezi niște câmpuri de date și introduc semnătura electronică. doar dau un click.

Așa trebuie să o listez, unii poate nu au imprimantă acasă, nu au scanner. Încă mai sunt câteva îmbunătățiri de făcut. Trebuie să se reducă această reaplicare a unor activități: rescriere, reintroducere, etc. Nu are rost.

O altă chestiune importantă este situația de a relua tot procesul la fiecare contract. Mi se pare o pierdere de vreme. Dacă eu am să zicem patru locuri de consum, pierd două ore cu toate aceste proceduri de schimbare a furnizorului. În mod normal, eu dacă vreau să îmi schimb un loc, vreau să pot să mi le schimb pe toate, dacă nu sunt mulțumit de un furnizor. Sau măcar să am un buton unde să bifez câte vreau să mut nu să reiau de fiecare dată așa cum face programul în momentul de față”, a mai spus expertul în energie.