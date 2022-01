Vrei sa te apuci de investitii? Incepe cu platfomele de tranzactionare care nu percep comisioane

Daca nu ai mai facut niciodata investitii pana acum, dar vrei sa te apuci, este important sa incepi cu platforme de tranzactionare care nu percep comisioane de tranzactie sau de administrare a contului.

De ce sa platesti comisioane daca nu este necesar? Sunt bani in plus, pe care i-ai putea folosi in alt mod. Fie pentru a investi mai mult, fie pentru a-ti face alte placeri.

O astfel de platforma, care nu percepe comisioane, este eToro.com/ro. In plus, folosind aceasta platforma nu exista nicio limita pentru volumul tranzactionat, astfel incat poti face oricate tranzactii doresti, cu orice suma.

Investitiile reprezinta una dintre cele mai bune modalitati de a pune deoparte bani pentru pensie sau de a iti creste averea. Pentru a face acest lucru, va trebui sa iti deschizi un cont prin intermediul unei platforme de tranzactionare, cum este eToro.

In prezent, pentru persoanele fizice, cu venituri medii, care reusesc sa puna lunar o suma de bani deoparte, este mai usor ca niciodata sa cumpere si sa vanda investitii prin intermediul acestor platforme. Iar avantajul cel mai mare este ca aceste platforme de tranzactionare pot fi accesate direct de pe telefonul mobil, astfel incat sa ai acces la acestea, indiferent de locul in care te afli.

Platforme de tranzactionare care nu percep comisioane

Daca esti novice in ceea ce priveste tranzactiile, atunci este momentul sa incepi cu platformele care nu percep comisioane. In acest fel te vei putea bucura de o experienta pozitiva inca de la inceput. Iata care sunt cele mai bune platforme de tranzactionare cu comision 0 sunt:

1.eToro.com/ro

2.TD Ameritrade

3.Ally Invest

4.E*TRADE

5.Vanguard

eToro.com/ro

Folosind platforma eToro poti investi intr-o mare varietate de actiuni fara sa platesti niciun fel de adaos sau comisioane de tranzactie ori de administrare. In plus, nu exista nicio limita pentru volumul tranzactionat.

Pe eToro.ro poti achizitiona actiuni la companii internationale de top, precum Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, iar lista poate continua. Tot pe eToro poti investi in ETF-uri sau tranzactiona perechi de valute, indici si marfuri cu ajutorul CFD-uri.

TD Ameritrade

TD Ameritrade este o platforma de brokeraj care ofera cate ceva pentru toata lumea - de la investitorii care cauta fonduri mutuale la comerciantii mai activi interesati de optiuni si contracte. Pentru investitorii care sunt interesati doar de fondurile mutuale cu comision zero, veti descoperi ca miile de optiuni ale TD sunt la egalitate cu ceea ce ofera alte case de brokeraj consacrate.

Ally Invest

La fel ca TD Ameritrade, Ally Invest ofera o platforma de tranzactionare intuitiva si instrumente de cercetare solide. Este o agentie de brokeraj este excelenta atat pentru investitorii incepatori, cat si pentru cei experimentati.

E*TRADE

E*TRADE are oferte pentru investitorii incepatori, cum ar fi fondurile mutuale si ETF-urile, ambele fara taxe de tranzactie sau comisioane.

Vanguard

Vanguard este cunoscuta pentru optiunile sale de investitii cu costuri reduse - Jack Bogle, fondatorul casei de brokeraj, a inventat fondurile de indici. Nu se plateste niciun comision pentru tranzactionarea fondurilor mutuale, a actiunilor si a ETF-urilor.