Vești fenomenale pentru omenire: O planetă asemănătoare cu Pământul a fost descoperită în Proxima Centauri VIDEO

O echipă de oameni de știință condusă de Joao Faria de la Institutul de astrofizică al Universității din Porto, Portugalia, a făcut o descoperire excepțională pentru omenire, o planetă asemănătoare cu Pământul. Ea orbitează Proxima Centauri și ar putea avea oceane și apă lichidă.

Noua planetă, care a fost denumită Proxima Centauri d, a fost observată cu ajutorul spectografului ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) al Telescopului Very Large aflat la Observatorul European din Chile, potrivit Nature.

Astronomii au descoperit că o a treia planetă orbitează în jurul celei mai apropiate stele de Sistemul nostru Solar, Proxima Centauri. Datorită apropierii relative de Pământ, acest misterios sistem stelar este o țintă ideală pentru o viitoare misiune de explorare a unei lumi extraterestre, dincolo de Terra, dar și de Sistemul Solar.

Noua planetă descoperită asemănătoare Pământului, Proxima Centauri, are aproximativ un sfert din masa Terrei. De fapt, nu este doar cea mai ușoară planetă descoperită în acest sistem stelar, ci este una dintre cele mai ușoare exoplanete descoperite vreodată, conform Inverse.

Proxima Centauri este o stea pitică roșie cu o masă redusă, despre care se crede că are a opta parte din cea a Soarelui și este de 500 de ori mai puțin strălucitoare decât astrul nostru.

Ea este situată la 4,2 ani-lumină distanță de Sistemul Solar. Este unul dintre Sorii sistemului stelar Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem de al nostru.

”Descoperirea ne arată că cel mai apropiat vecin stelar al nostru pare să fie plin de lumi interesante, la îndemâna unor studii ulterioare și explorări viitoare”, a spus Joao Faria, de la Institutul de astrofizică al Universității Porto din Portugalia, autorul principal al studiului publicat în Astronomy & Astrophysics pe 10 februarie 2022.

Noua planetă descoperită, Proxima Centauri d, își orbitează steaua la o distanță de aproximativ 4 milioane de kilometri, la mai puțin de o zecime din distanța dintre Mercur și Soare.

Se crede că planeta este una stâncoasă precum Pământul. ”Iar sistemul Proxima Centauri are un loc special în inimile astronomilor. Întotdeauna a avut ceva mistic, fiind cel mai apropiat. Este fascinant să știm că cel mai apropiat vecin stelar al Sistemului nostru Solar găzduiește trei planete mici”, a spus Elisa Quintana, astrofizician la centrul Goddard al NASA.