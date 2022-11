Reprezentantul Comisiei de Etică al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, profesorul doctor Dacian Dragoș, a făcut precizări marți, 1 noiembrie, despre teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode.

Potrivit acestuia, verificările au vizat doar partea care a fost reclamată din teza de doctorat.

”Nu ai cum să analizezi întreaga lucrare pentru că, vă dați seama, n-ai cum să găsești surse pe care softul anti-plagiat nu le identifică. Ar fi o muncă titanică fiecare teză să o analizezi așa, nu există capacitate pentru așa ceva. Se analizează la comisiile de etică și la Consiliul de Etică pe baza unor sesizări, în sesizări trebuie să fie indicat clar ce s-a copiat, din ce sursă, deci trebuie dovezile atașate. În rest, ceea ce s-a sesizat și în plus am verificat testul anti-plagiat dacă are anumite indicații care ar putea să ducă la suspiciuni de fraudă, și pe acelea le-am verificat, texte mai mari care ar putea fi fraudate și acolo am mai descoperit și noi câteva lucruri în plus”, a afirmat reprezentantul Comisiei de Etică la Europa FM.

Potrivit raportului Comisiei de Etică, 2,9% din textele analizate ar avea probleme.

În legătură cu acest lucru, Dacian Dragoș a spus că este ”un procent mic” și că nu se impune retragerea titlului de doctor.

”Sancțiunile trebuie să fie proporționale cu abaterea săvârșită, de aceea noi n-am propus retragerea titlului. Oricum am intra într-o discuție dacă este posibil sau nu, dacă este constituțional sau nu pentru că, știți, a dat Curtea Constituțională o decizie prin care a cam închis orice posibilitate de a retrage titlul de doctor pe cale administrativă și nici măcar instanțele nu mai pot să facă acest lucru pentru că le-a interzis să se pronunțe pe fond, ci doar pe procedură”, a mai spus reprezentantul Comisiei de Etică.

Întrebat care ar fi un procent suficient de mare care ar duce la o altă decizie decât aceea de a constata că s-a plagiat, Dacian Dragoș a răspuns:

”Nu există un procent, poate să fie și cel de 3%, dacă e un plagiat intenționat, cu rea credință, texte mari și așa mai departe, deci nu există un procent anume, e vorba așa, în ansamblul lucrării, dacă textele respective sunt importante în ansamblul lucrării sau nu. Vă dați seama că dacă acum dacă discutăm de un 40% automat nu se pune problema să nu, sau un 30%, sau 20%. Deci, dacă sunt procente mari, sigur nu mai poți să spui că este un procent infim”.