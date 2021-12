Florin Roman explică ce e plagiatul, după ce a fost acuzat că a copiat lucrarea de masterat. Dacian Cioloș i-a cerut premierului să-l demită „de urgență”

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman a răspuns joi, 9 decembrie, într-o postare pe Facebook, la acuzaţiile care i se aduc privind plagierea lucrării de masterat.



El afirmă că ”plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu a făcut niciodată, drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa sa este nefondată”.

Ads

”Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată”, a scris Roman. Ministrul precizează că, într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani, a inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. ”La finalul dizertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susţină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenţie pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzaţii nefondate”, mai afirmă Florin Roman. Preşedintele USR Dacian Cioloş i-a cerut, joi, premierului Nicolae Ciucă să îl demită pe ministrul Cercetării, Inovării li Digitalizării, Florin Roman, după ce ziarul Libertatea a scris că acesta şi-a plagiat disertaţia de master susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, în 2012.

Ads





Se cere demiterea

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, îi solicită premierului Nicolae Ciucă demiterea "de urgenţă" a ministrului Cercetării, Florin Roman, pentru a arăta, prin acest gest, că nu îşi "bate joc de comunitatea cercetătorilor români".

Într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES, reprezentanţii USR susţin că Florin Roman "şi-a plagiat lucrarea de masterat şi a minţit că a scris o carte".

"Florin Roman confirmă că o comparaţie între PNL şi PSD e cât se poate de reală, cu deosebirea că el e doar plagiator, nepotrivit ca ministru al Cercetării şi agresiv atunci când n-are dreptate. Domnule prim-ministru Ciucă, vă cer să faceţi curăţenie în cabinetul dumneavoastră şi să ne arătaţi că nu susţineţi furtul şi nu vă bateţi joc de comunitatea cercetătorilor români lăsând să-i conducă un plagiator dovedit. Florin Roman nu are ce să caute în Guvernul României", a declarat Cioloş, citat în comunicat.

Ads

Liderul USR afirmă că Florin Roman afectează credibilitatea ministerului pe care îl conduce şi pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a face reformele la care s-a angajat în faţa Comisiei Europene.

"După ce a minţit în CV că a scris o carte, Florin Roman, actual ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, demonstrează, prin plagiatul descoperit de jurnaliştii de la "Libertatea", că minciuna este patologică la PNL. Prin plagiatul său, pe care actualul ministru al Cercetării îl califică ironic drept 'iar o altă mare problemă', afectează nu doar credibilitatea acestui minister, care va avea de gestionat nu mai puţin de 1,8 miliarde de euro în PNRR pentru digitalizarea României, ci pune sub semnul întrebării integritatea şi capacitatea statului de a duce la îndeplinire reformele la care s-a angajat în faţa Comisiei Europene şi de a folosi corect şi onest banii europeni puşi la dispoziţie", se arată în comunicatul amintit.

Ads

Potrivit sursei citate, rămânerea lui Florin Roman în funcţia de ministru este "de neacceptat".

"Ce încredere ar mai putea avea cetăţenii acestei ţări în acest minister şi, de fapt, în întregul guvern, ştiind că un ministru care a plagiat are de coordonat 1,8 miliarde de euro din bani publici? Furtul intelectual rămâne un furt oricât ar încerca Florin Roman şi alţi foşti prim-miniştri sau miniştri să diminueze gravitatea faptei şi el trebuie sancţionat. În aceste condiţii, este de neacceptat rămânerea lui Florin Roman în funcţia de ministru şi cerem premierului Nicolae Ciucă demiterea sa", adaugă sursa menţionată.

USR subliniază că nu va tolera niciodată furtul şi va sancţiona întotdeauna orice formă de derapaj.

"Dacă PNL şi PSD mai au un minim respect faţă de cetăţenii acestei ţări, ar trebui să îl remanieze cât mai repede pe Florin Roman din funcţia de ministru. În caz contrar, prin tolerarea acestui furt, nu vor face decât să arate, o dată în plus, că pentru ei hoţia nu contează, ba chiar te face ministru", precizează reprezentanţii USR.

Ads





Acuzații de plagiat



Pentru a dovedi că volumul pe care l-ar fi scris există cu adevărat, ministrul Transformării digitale Florin Roman a trimis către publicația Libertatea 10 pagini din lucrarea sa de master, care, conform sursei citate, sunt 100% copiate.

Conform unei investigații realizate de Libertatea, înafară de cartea de negăsit din CV-ul lui Florin Roman, acesta din urmă și-ar fi plagiat o altă lucrare - disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu în 2012.

Potrivit sursei citate, cele 10 pagini din disertația lui Florin Roman trimise la redacția Libertatea sunt identice cu paginile unui suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu. Ministrul ar fi preluat din lucrarea profesorului identic textul, figurinele, graficele și chiar erorile de redactare.

Ads

Contactat de Libertatea, Florin Roman a explicat de ce cele 10 pagini pe care le-a trimis publicației sunt identice cu lucrarea menționată. „În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă bibliografia, ce faci?”. El a afirmat că nu i se pare nimic anormal și spus că „dacă asta e iar o altă mare problemă…”. Florin Roman s-a scuzat apoi că are mult de lucru la PNRR și că „Am nevoie de puțină îngăduință”.

Florin Roman, a făcut duminică, 5 decembrie, noi precizări în legătură cu lucrarea ”Teoria sistemelor informaţionale”, menționată în CV, dar care este de negăsit.

Roman a explicat că a fost făcută o confuzie și a pus controversele apărute pe seama faptului că a devenit ministru.

”Am precizat clar că, potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun.

Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă. Ea a fost confirmată și de profesorul cu care am lucrat, dar știți cum e în lumea asta...

Ads

Când ajungi ministru, sunt și lucruri bune, și lucruri mai puțin bune. Sunt și lucruri care pot fi contestate sau nu, sunt oameni care, oricâte lămuriri aduci, te cred și alții nu cred în ce spui. Când activam ca jurnalist aveam o colecție personală în care arhivam. Sunt lucruri de-a lungul anilor pe care le păstrez, pe altele le consider mai puțin importante și nu le păstrez. Nu m-am gândit la vremea respectivă că o asemenea neglijență ar putea să însemne o situație... Dl. profesor Paraschiv a confirmat-o”, a spus Florin Roman duminică seară la B1 TV.



Inițial, noul ministru al Cercetării a declarat că nu a găsit nici acasă volumul, dar ulterior a precizat că ”se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”. ”Lucrarea menţionată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri şi discuţii zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferenţiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru”, a explicat Roman