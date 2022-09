Cristian Preda după acuzele de plagiat la adresa ministrului Educației: ”Am considerat oportun și necesar ca Sorin Cîmpeanu să preia cartea la care am lucrat 15 ani”

În a treia zi de proteste în fața Ministerului Educației, Cristian Preda i-a lăsat ministrul Sorin Cîmpeanu, acuzat de plagiat, cartea ”25 de ani de democrație și câteva sute de partide” de pe care și-a tăiat numele și l-a trecut ca autor pe oficialul de la Educație, arată edupedu.ro.

„Am considerat oportun și necesar ca domnul Sorin Cîmpeanu să preia cartea la care am lucrat vreme de 15 ani. (…)

I-am lăsat ministrului o carte în care va găsi o dedicație. De fapt, e o carte pe care am crezut că am scris-o acum 15 ani. Stând să mă gândesc mai bine, am realizat că, de fapt, a scris-o el. De asta am ținut să-i ofer și un exemplar, ca să aibă și el un exemplar. Probabil că va apărea în cv-ul domniei sale și are la mână, cum are de la profesorul de 92 de ani, și declarația mea: „n-am scris eu cartea, a scris-o ministrul”, afirmă Cristian Preda, potrivit edupedu.ro.

Gestul lui Cristian Preda vine ca urmare a declarației semnată de Ion Pleșa, postată de ministrul Educației pe pagina sa de Facebook drept ”mărturie edificatoare” la acuzațiile de plagiat, și în care Pleșa susține că a perfecţionat cursul ”Îmbunătăţiri Funciare” timp de 15 ani alături de Cîmpeanu şi a considerat ”oportun” și ”necesar” să-l predea acestuia ”strict în interesul pregătirii studenţilor”, când Sorin Cîmpeanu a devenit titularul disciplinei amintite.

O mână de oameni a protestat și joi, 29 septembrie, în fața Ministerului Educației cerând demisia ministrului Sorin Cîmpeanu după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat o anchetă în care oficialul de la Educație e acuzat de plagiat.

Dintre participanți amintim pe: Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață; activistul Marian Rădună, președintele asociației Geeks for Democracy, Lidia Bodea, directorul general al Editurii Humanitas, Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București.