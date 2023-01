Rectorul UBB Cluj-Napoca, despre procesul intentat de Lucian Bode, acuzat de plagiat: "Dacă sunt probleme, ministrul va răspunde"

Rectorul Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, Daniel David, a declarat, după ce ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat instanţei să anuleze hotărârea prin care UBB îi reanalizează lucrarea de doctorat, că acesta consideră că nu trebuie făcută o astfel de analiză şi că până la o decizie a judecătorilor în acest sens, universitatea continuă demersurile pe partea academică, iar dacă vor fi probleme Bode va răspunde.

David a menţionat, în declarații făcute luni, 9 ianuarie, că nu poţi cere unei universităţi să nu facă o astfel de analiză în cazul unor suspiciuni de plagiat.

Daniel David a fost întrebat, luni, la Prima News, cum i se pare demersul ministrului Lucian Bode de a bloca în instanţă reanalizarea tezei sale de doctorat.

“O universitate trebuie să fie reper. UBB şi-a asumat lucrul ăsta şi nu va fi instrumentalizată nici de tribunale populare, nici de factorul politic. Am avut o primă etapă anul trecut, când Comisia de Etică a primit un număr x de sesizări, nu mai ţin minte exact câte, patru sau cinci sesizări, ca suspiciuni de abatere de la etică. Comisia de Etică a analizat acele abateri, le-a confirmat pe cele mai multe dintre ele. A luat măsurile interne pe care le putea lua, că nu poţi să faci orice ca universitate, şi a anunţat Comisia Naţională – CNADTCU pentru demersuri suplimentare şi pentru alte decizii. Atâta se putea face legal. Asta a supărat pe toată lumea. Unii aşteptau nu ştiu ce să facem, alţii să nu vedem problemele care erau acolo”, a afirmat rectorul UBB.

El a precizat ce se va întâmpla în a doua etapă.

“În etapa a doua am primit mai multe sesizări, sunt mai multe suspiciuni decât au fost în prima etapă. Le analizăm şi pe acela. Am făcut comisie în care am luat şi experţi internaţionali, tocmai pentru faptul că, în România, toată lumea are suspiciuni despre toţi. Şi am spus facem în etapa a doua exact ce am făcut în etapa întâi, dar şi cu experţi internaţionali. Suntem în această fază. Comisia de Etică analizează să vedem ce din suspiciunile din a doua etapă se confirmă, cât se confirmă şi vom lua decizii, ce putem face intern şi vom sesiza, dacă va fi cazul, consiliile naţionale”, a afirmat Daniel David.

El consideră că nu poţi cere unei universităţi să nu facă o astfel de analiză.

“În paralel, domnul ministru Bode a considerat că UBB nu ar trebui să facă o astfel de analiză şi ne-a acţionat în instanţă. Noi credem că, aşa cum am făcut în prima etapă o analiză, o putem face şi în a doua. O să ne prezentăm şi în instanţă şi vom vedea ce decide instanţa. Până atunci, noi mergem pe partea academică într-o manieră în care, dacă sunt probleme, domnul ministru va răspunde, dar nici mai mult, nici mai puţin decât a greşit în teza respectivă, dacă vom identifica acele probleme. Dar a nu face o astfel de analiză, nu poţi să ceri unei universităţi să nu analizeze nişte suspiciuni la o teză care s-a dat în universitatea respectivă”, a mai transmis rectorul UBB.

Întrebat dacă această acţionare în instanţă poate bloca demersul universităţii, Daniel David a răspuns: “Deocamdată, nu am primit de la instanţă nicio sesizare sau nicio decizie prin care să oprim un astfel de proces. Instanţa nu a dat o decizie în acest sens. Repet, în etapa a doua facem exact ce am făcut în etapa întâi. Doar că avem o comisie internaţională. Este Comisia de Etică a universităţii în care am cooptat doi experţi internaţionali tocmai pentru că au fost discuţii. Lumea nu a înţeles în prima etapă ce poate şi ce nu poate să facă Universitatea. UBB a făcut tot ce a putut să facă, tratând în situaţia respectivă, prin prisma prezumţiei de nevinovăţie şi unde sunt probleme le-am identificat, unde nu au fost nu au fost în forma sugerată şi am luat măsurile pe care le am putut lua. La fel vom face şi în etapa a doua”.

Daniel David a precizat şi ce se întâmplă în cazul în care o teză este considerată plagiat.

“Când spui că teza este plagiat, ce înseamnă lucrul ăsta? O teză aproape niciodată nu e 100% plagiat. Noi ce putem face este să spunem, pornind de la suspiciunile care s-au făcut, se confirmă astea şi nu se confirmă astea. Cele care se confirmă reprezintă un anumit procent, 5%,10%, 20%, 30%. Pe baza acestei analize a Universităţii, Consiliul analizează teza şi decide dacă acele elemente de plagiat sunt suficient de grave ca să susţină retragerea titlului. Procentul, indiferent că e 2%, 3% 4%, e grav în sine, nu contează că e 30% sau 5%. Pentru o universitate procentul ăla trebuie corectat. Adică şi dacă e 3% trebuie să corecteze lucrarea respectivă. Dar uneori nu ajunge să corecteze în lucrare că poate să vină CNATDCU să spună plagiatul ăla de 10% se adresează în zona rezultatelor şi concluziilor, chestii unde trebuie să fie originalitate în teză şi asta înseamnă retragerea titlului”, a explicat Daniel David.

Întrebat dacă nu îl sperie această acţionare în instanţă din partea ministrului Lucian Bode, rectorul UBB a răspuns: “Domnul ministrul Bode are dreptul să facă asta. Noi avem în acelaşi timp dreptul să gândim academic şi să spunem că, dacă sunt probleme într-o teză susţinută la o universitate, noi trebuie să le identificăm, să cerem corectarea lor şi să sesizăm consiliile care pot să ducă decizii mai departe. Nu mă sperie, vă spun de ce. În toate marile universităţi ale lumii o să găseşti astfel de situaţii problematice. Adică să nu ne imaginăm că nu sunt probleme de plagiat la Harvard sau la Stanford. Sigur, contează cât de des şi, foarte important, cum abordezi fenomenul ăsta. Dacă îl ascunzi sub preş, dacă nu vrei să vorbeşti despre el, găseşti nişte explicaţii. Noi avem nişte mecanisme transparente. Am spus ce facem, de ce facem şi dăm rezultatele într o manieră transparentă. Asta putem să facem ca universitate şi asta o să facem”.

Lucian Bode a cerut în instanţă anularea hotărârii prin care Universitatea Babeş Bolyai a decis să-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizată de acuzaţii de plagiat.