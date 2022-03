Cum sa alegi o plafoniera adecvata pentru interiorul locuintei tale?

Alegerea unui corp de iluminat potrivit trebuie sa fie realizata in functie de nivelul de functionalitate pe care acesta il are, dar si in functie de decorul predominant al incaperii, astfel incat sa ofere un aspect placut si armonios. Exista o multime de persoane care opteaza pentru achizitionarea plafonierelor, datorita faptului ca se integreaza cu usurinta in orice stil si decor, dar si datorita faptului ca ofera o performanta inalta in ceea ce priveste luminarea incaperii.

Persoanele care au de gand sa-si cumpere plafoniere pentru interiorul locuintei lor, trebuie sa tina cont de cateva criterii esentiale cu privire la alegerea unui astfel de corp de iluminat.

3 aspecte de care sa tii cont atunci cand iti cumperi plafoniere

1. Nivelul de durabilitate

Nivelul de durabilitate pe care orice plafoniera il are este puternic legat de materialul din care corpul de iluminat este realizat. In cazul in care este realizat din plastic sau diverse tesaturi, este posibil ca materialul sa nu reziste multa vreme si sa fie necesara o noua achizitie. In cazul in care este realizat din metal, sticla sau cristal, este posibil ca materialul sa aiba o capacitate mare de rezistenta.

2. Dimensiunea plafonierei

Pentru a se alege o dimensiune potrivita a plafonierei, este necesar sa se cunoasca si dimensiunea incaperii, dar si a tavanului. In functie de ele, se opteaza pentru o plafoniera de marimi potrivite, astfel incat sa nu fie deranjanta din punct de vedere vizual, dar nici insesizabila. Acestea se potrivesc mai ales pentru incaperile mici si joase, pentru ca nu ocupa spatiu.

3. Tipurile de becuri utilizate

Partea buna este ca plafonierele nu sunt limitate in ceea ce priveste utilizarea diverselor tipuri de becuri, fiind in mare parte compatibile cu multe dintre ele. Se recomanda, totusi, ca in camera de zi si in dormitoare sa se foloseasca becuri cu lumina calda, iar in bucatarie si in birouri, becuri cu lumina alba.

Prin urmare, cine are de gand sa-si cumpere plafoniere drept corpuri de iluminat pentru locuinta lor, trebuie sa tina cont de aspectele mentionate in randurile de mai sus, pentru a se bucura de ele la capacitate maxima.