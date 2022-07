După ce în urmă cu o săptămână în mediul online s-a dezbătut cazul copiilor nesupravegheați în restaurante, un nou scandal se rostogolește pe Facebook, după publicarea unor imagini în care niște bărbați le dau note femeilor care trec pe o stradă din centrul Capitalei.

Este vorba despre angajații unei pizzerii de pe bulevardul Carol și de unii dintre clienți.

Situația a fost semnalată de o tânără la care au ajuns pozele:

"Bună ziua, prieteni! Mi-aș dori să nu fiu iar nevoită să fac o postare prin care să atrag atenția la misoginismul nesimțit din România, dar nu se poate, pentru că la fiecare pas întâlnesc o situație care îmi confirmă că mai avem mult de lucru până vom ajunge o țară civilizată.

Așadar, zilele trecute mi-a scris o fată că a trecut pe lângă pizzeria Buoni E Bravi, aia "șmecheră" de la Rosetti, și a văzut că membrii personalului, împreună cu niște prieteni, le acordau note fetelor care treceau pe stradă.

Fata care mi-a scris a trecut pe lângă ei împreună cu iubitul ei și a fost scutită de notele băieților, dar s-a simțit scârbită și umilită că asistă la așa ceva chiar pe bulevardul Carol, în centrul orașului.

Din fericire, avem și dovada acestui eveniment, pentru că una dintre fetele care au fost notate le-a făcut poză băieților și a postat-o la story. Așa am reușit să identificăm că respectivii nu erau doar clienți, ci chiar membri ai personalului pizzeriei, după cum reiese din a doua fotografie, postată de pizzerie pe pagina de Instagram.

Ce pot să spun, e evident că pizzeria susține astfel de comportamente, deci nu mă aștept să facă ceva în această privință. Vouă, prieteni, vă cer să dați share, ca să ajungă postarea la cât mai multă lume, și vă recomand să nu călcați în pizzeria asta dacă sunteți persoane inteligente, progresiste, feministe și vă doriți o lume mai bună, în care femeile nu sunt notate pe stradă ca și cum ar fi niște mărfuri supuse privirii masculine. Eu una știu sigur că nu vreau să am vreodată de-a face cu acest local", a scris Oana Maria Zaharia pe Facebook.

Ce reacții a stârnit

"Asta-i harrassement în broad light și organizat. Normal ar trebui să li se facă reclamații și să plătească amendă direct. Poate mai multe persoane agasate ar trebui să se adune și să depună plângeri la protecția consumatorului sau unde se face treaba asta în România. Și expuși în ziare, la radio, TV oriunde posibil. Ce comportment execrabil! Să nu mai vorbim de totală lipsa de profesionalism."

"Acum un an, sau să fie doi, mergeam către AFI Cotroceni și trei tipi făceau același lucru de pe treptele unei pizzerii/shaormerii".

"Eu înțeleg că atât pot duce, dar de ce trebuie să le suportăm noi îngustimea minții. În loc de meniul de la intrarea în pizzerie, să afișeze o mare carte a bunelor maniere, mai bine. Ce-i așa de greu!?"

"Oh, I have also witnessed that cam acum 2 săptămâni. Am crezut că e un caz izolat. Erau note și comentarii sub formă de onomatopee. Fata care era subiectul se speriase de ei, încercase să ia distanță. Reacția mea a fost un WTF către ei, mi-au zis că-s neinteresantă și să-mi văd de javra mea (eram cu cățelul la plimbare)."

"Nota 2 la toți băieții de acolo mai puțin ăla cel mai din stânga din prima poză, cu tricou roșu, lui i-aș da un 7 cu indulgență.

Unele femei le iau apărarea

"E mult spus misogin. Asta facem și noi fetele în liceu, dădeam note la băieți. E just childish, nu cred că trebuie alarmat feminismul, egalitatea de gen etc. Poate doar niște norme de bună purtare civică."

"Rezumat: Una s a supărat de fapt că nu a primit și ea note de la pelicanii ăștia și a început ditamai răscoala susținută de grase mustăcioase și femei devenite feministe."

"Să se bucure că a primit 10 și să lase frustrările".