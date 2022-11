Gerard Pique și-a luat adio de la Camp Nou cu lacrimi în ochi: "Ne despărțim pentru o vreme" VIDEO

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, echipa Almeria, scor 2-0, în etapa a 13-a din La Liga. A fost ultimul meci pe Camp Nou pentru internaţionalul spaniol Gerard Pique.

Ads

"A fost o zi grozavă. Este o bucurie să-mi iau rămas bun astfel. A existat o legătură cu oamenii din prima până în ultima zi. Până la urmă, cariera este de mulți ani, multe jocuri, am avut norocul să câștig destul, dar rămâi cu experiențele, prieteniile, nopțile de la Campionatul European, de la Cupa Mondială.

Titlurile sunt niște numere, metal, dar ceea ce rămâne sunt experiențele. Adevarul este că nu visasem la un sfârșit ca acesta. Nu mă gândeam niciodată să plec. Mereu m-am gandit 'încă un an'. Lucrurile se întâmplă într-un fel. Mereu am fost foarte clar cu mine.

Aceste șase luni au fost foarte grele și cred că s-a vazut. Azi a fost o eliberare. Să pot juca de la inceput, în fața oamenilor, iau această amintire de neuitat cu mine. Viața merge înainte. Acum se deschid o mie de oportunități. Trebuie să mă organizez un pic. Cred că aceasta este casa mea. M-am născut aici și mă voi întoarce.

Era timpul să ne despărțim drumurile pentru o vreme. Ne vom întoarce cu mai multă putere. Bucurați-vă de viață cu familia, cu prietenii. După Osasuna, ​​voi pleca în vacanță să mă deconectez.

La schimbare am simțit că îmi iau o greutate de pe umeri. Aceste ultime luni nu au fost deloc ușoare. Am rămas cu fericirea că am dat totul. Concurând și jucând am încercat mereu să dau totul. Zile mai bune sau mai proaste, dar am dat totul. Asta mă face să mă simt mândru. Plec liniştit și fericit", a spus Gerard Pique, conform Marca.

Ads

When you are down, we lift you up#Sempr3 pic.twitter.com/YfVwJwN600— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022