La 37 de ani, Mihai Pintilii a revenit pe gazon

Fostul fotbalist a semnat cu echipa lui Petre Marin înscrisă la campionatul de minifotbal Victory Cup.

Aflat în prezent în staff-ul vicecampioanei țării, jucătorul cu 43 de prezențe la echipa națională își umple timpul liber cu mișcare la una dintre cele mai puternice competiții de mini fotbal din Capitală.

Într-o companie selectă, cu nume precum Rică Neaga, Petre Marin, Sorin Ghionea, Sorin Paraschiv, Marius Pena sau Bogdan Pătrașcu, actualmente în staff-ul lui Adrian Mutu, echipa Old New Stars este înscrisă în prima ligă a turneului ce se desfășoară în apropierea cartierului Ghencea.

Acesta este coleg, printre alții, cu foști fotbaliști la cel mai înalt nivel al primei divizii românești. Dintre aceștia, trebuie amintiți Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, cel care se și ocupă de echipă, Sorin Ghionea, Rică Neaga, Bogdan Pătrașcu, Marius Pena, Sorin Paraschiv, Stelian Stancu sau Gigel Coman.

Debutul a fost de bun augur întrucât formația roș-albastră, conform echipamentelor de joc, a câștigat, pe teren, cu scorul de 3-2 contra celor de la All For One, echipă din „zona roșie” a clasamentului.

Old New Stars se află pe locul 5 în întrecerea primei ligi de minifotbal din cadrul Victory Cup, competiție ajunsă la ediția a 12-a, la 8 lungimi de liderul la zi, Ludicom.