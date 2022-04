Unul dintre simbolurile prezente în videoclipul melodiei Hey, Hey, Rise Up

Dezgustat de invazia rusă în Ucraina, David Gilmour, lider al formației Pink Floyd, concepe prima melodie nou-nouță a trupei din ultimii 28 de ani, care beneficiază și de contribuția unui muzician ucrainean aflat acum în prima linie a războiului, relatează The Guardian.

Ads

David Gilmour (76 de ani) și Nick Mason (78 de ani), doi dintre membri fondatori ai formației Pink Floyd, s-au reunit acum două săptămâni pentru a produce o melodie în sprijinul Ucrainei și ca semn de revoltă și de dezgust față de invazia armată ordonată de Putin.

Melodia, intitulată Hei, Hei, Rise Up, este construită în jurul unui cântec interpretat în centrul Kievul asaltat de către Andri Khlyvnyuk, un artist ucrainean cunoscut, cu care Gilmour a mai colaborat în 2015.

Khlyvnyuk, lider al formației rock BoomBox, a suspendat la începutul războiului turneul american și s-a întors în țara natală pentru a se înrola voluntar în armată.

Ads

Gilmour și Mason au mai colaborat pentru înregistrarea cântecului cu muzicienii Nitin Sawhney și Guy Pratt. Fondurile strânse din donații, după lansarea oficială a melodiei, programată vineri, 8 aprilie, vor fi trimise în totalitate Ucrainei.

Este Pink Floyd dacă suntem eu și Nick și acesta este cel mai mare vehicul de promovare; este platforma la care am lucrat toată viața mea de adult, de la 21 de ani până acum. Nu aș face acest fapt cu multe alte lucruri, dar este atât de vital, de important ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă acolo și să facă tot ce le stă în putere pentru a schimba acea situație. Și mai am acest gând, de asemenea, că sprijinul meu și al Pink Floyd pentru ucraineni le-ar putea ridica moralul. Ei trebuie să știe că întreaga lume îi sprijină", a declarat David Gilmour pentru The Guardian.