Artem Severiukhin, în vârstă de 15 ani, un pilot rus care a câștigat o cursă de karting sub drapelul Italiei, e în centrul unui scandal iscat de gesturile pe care le-a făcut pe podiumul de premiere.

Astfel, după ce a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, tânărul pilot și-a ridicat brațul într-un aparent salut nazist, înainte de a izbucni într-un râs isteric neînțeles de nimeni.

Semnul făcut de sportivul rus vine în contextul complicat al războiului declanșat de Vladimir Putin pentru ”denazificarea” Ucrainei.

Cel puțin deocamdată, Federația Internațională de Automobilism n-a comentat incidentul petrecut la Campionatul European de karting de la Algarve.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022