Cumpara online piese din dezmembrari

Cand vine vorba de alegerea celui mai bun magazin cu piese auto din dezmembrari, este indicat sa iei in calcul mai multe criterii. Diferentele dintre piesele auto originale si piesele aftermarket pot fi decisive pentru buna functionare a autoturismului.

Acum, poti comanda online pe dezmembraru.ro dintr-o gama variata de piese si accesorii auto de calitate, la preturi corecte. Nu iti spunem ce sa alegi, ci iti oferim toate argumentele necesare pentru ca tu sa poti face singur alegerea potrivita.

Comanda online

In magazinul cu piese auto originale second-hand, piesele pot fi cumparate online, prin parcurgerea paginii de comanda de pe site. Asta inseamna fara telefoane si deplasari inutile la centrele fizice de dezmembrari, unde poti pierde timp pretios si bani pe transport pe care ai fi putut sa-i valorifici in alt mod. Daca, insa, nu esti prieten cu tehnologia, cumpararea produselor din magazin o poti face telefonic sau prin email. Un agent de vanzari va prelua comanda, iar pachetul va ajunge in cel mai scurt timp la usa ta. Serviciul premium de impachetare a pieselor garanteaza integritatea produsului.

Livrare in mai putin de 48 de ore

La dezmembraru.ro, comenzile sunt livrate oriunde in tara, in maximum 48 de ore, media fiind, insa, de doar 24 de ore din momentul confirmarii de catre un reprezentant Dezmembraru. Astfel, te poti bucura pe deplin de acestea in cel mai scurt timp, mai ales daca planuiesti sa pleci la drum lung cu masina.

Garantie si factura la produsele achizitionate

Atunci cand vorbim de vanzarea unor piese auto second-hand, originale, trebuie sa avem in vedere inclusiv factura de achizitie si certificatul de garantie care vin la pachet odata cu ele. Dezmembraru, de exemplu, ofera factura si o garantie de 90 de zile, un aspect foarte util in cazul in care, din diverse motive, unele piese achizitionate ar putea avea nevoie de eventuale reparatii sau inlocuiri.

Oferta completa de piese originale pentru toate marcile auto!

In magazinul online de dezmembrari auto sunt comercializate doar piese originale, cele aftermarket fiind date spre reciclare. Fie ca ai Audi, Volkswagen, BMW, Dacia, Ford, Hyundai, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault sau Skoda, pe dezmembraru.ro gasesti toate piesele de care ai nevoie. Specialistii parcului auto garanteaza ca potrivirea dintre piese si autoturism va fi una perfecta si ca nu va fi necesara o returnare a comenzii.

Peste 15.000 de piese in stoc, gata de livrare!

In depozitul centrului auto exista peste 15.000 de piese in stoc, pregatite pentru a fi livrate. Un site specializat pe piese auto precum Dezmembraru are toate produsele puse pe categorii, astfel incat tu sa gasesti usor piesa de care ai nevoie. Ai la dispozitie doua variante de cautare: poti cauta piesa direct in bara de cautare/dupa codul OEM sau poti intra in categoria respectiva. Mai mult decat atat, peste 100 de masini asteapta sa fie dezmembrate, astfel ca lipsa unei piese din stocul online poate fi rapid compensata cu inlocuirea uneia din parcul auto (dezmembrare la comanda). Tot ce trebuie sa faci este sa contactezi telefonic echipa si sa intrebi daca masina este la dezmembrat.

Suport gratuit in achizitia de piese online

Serviciile de consultanta tehnica gratuita, precum cel pus la dispozitie de dezmembraru.ro, se pot dovedi foarte utile. Mai ales atunci cand vrei sa economisesti timp. Dar este important sa ai garantia ca poti conta oricand pe sfaturile unei echipe de profesionisti, indeosebi atunci cand nu stii cum sa solutionezi o problema sau doresti informatii suplimentare despre un anumit produs. In magazinul online exista o pagina dedicata unde clientii isi pot gasi codurile OEM (codul piesei originale, prin care cautarea devine mai usoara si exacta) ale pieselor. In lipsa acestora, poti beneficia oricand de ajutorul echipei de suport in identificarea pieselor, luand legatura cu un consultat de vanzari.