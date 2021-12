Spovedania lui Piedone despre Colectiv în fața nepotului său, când procesul a ajuns la final. „Colectiv m-a distrus pe interior. Piedone nu a omorât pe nimeni!”

Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, care era edilul Sectorului 4 când a avut loc incendiul din clubul Colectiv din București, a scris joi, 23 decembrie, cum i-a explicat nepoțelului său despre procesul în care este implicat.

Piedone spune că nepoțelul său a fost cel care a venit la el să-l întrebe despre ce este vorba.

„Colectiv...

Recent, am avut ultimul cuvant la tribunal.

Astăzi... pentru prima oară am vorbit cu nepotelul meu despre Colectiv! S-a întâmplat așa:

Nepotelul David a intrat val-vârtej in casa si m-a întrebat: - Bunu, te ia Colectiv la închisoare? ... Mi-a spus ca așa i-au zis niște copii in parc, la joaca...

Mda...

I-am spus c-o sa afle răspunsul in aceeași zi cu mine, cu sora sa, cu verișorii săi, cu părinții lui, cu mamaia lui, cu unchiul lui, cu matusa lui...

Ads

După șase ani de cosmar picurat din creștet pana in tălpi, ma bântuia momentul acesta... Sa vorbesc cu David despre Colectiv, mi se părea nedrept. Dar, astăzi, mi-am dat seama ca este mai bine așa...

Este bine ca a venit și clipa asta... Pentru ca primul meu nepot născut sa știe de la mine ce înseamnă Colectiv pentru tara și pentru familia noastră! Este mic, poate prea mic ca sa înțeleagă... Dar pentru copilaria lui, pentru viața lui, e bine sa știe adevarul de la mine! Nerastalmacit! Măcar așa... o sa poată conversa liniștit sufletește cu oricine ii va spune, de mâine încolo, ca bunicul sau este criminal!”, a scris edilul.

Cristian Popescu Piedone susține că nu este vinovat pentru „drama Colectiv”.

„El, David, si ceilalți trei nepoței, trebuie sa afle de la mine ca bunicul Piedone nu este vinovat pentru drama Colectiv!

Așa cum i-am spus fetei mele, Ana, și băiatului meu, Vlad, indiferent cine și ce spune in strada mare, tatăl lor nu a fost, nu este și nu va fi un criminal!

Dacă ei, copiii mei, erau atunci acolo, as fi suferit așa cum suferă părinții copiilor care nu mai sunt! In sufletul meu as fi știut ca n-am contribuit la suferința lor!

Ads

Colectiv m-a distrus pe interior cât o viața întreaga la ocna! Dar consider ca Dumnezeu a vrut sa port o cruce mai grea... Și-o voi purta asa cu mine pana când vor tăcea și clopotele mele...

Așa ca, dragul meu David... îți scriu si aici, ca sa rămână scris: Bunicul tău, Piedone, nu a omorât pe nimeni! Știu ca ai încredere in cuvântul meu! Te iubesc, așa cum va iubesc pe toți! Dumnezeu mi-e martor ca ceea ce îți spun este adevărat, dragul meu!”, a mai scris primarul.

Procesul Colectiv a ajuns la final marţi, 21 decembrie 2021. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au încheiat dezbaterile şi au rămas în pronunţare, după șase ani de cercetări. Printre cei judecați se află și fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Ads

Marţi, magistraţii le-au dat termen avocaţilor o săptămână pentru a depune concluzii scrise pentru clienţi lor, menţionând că soluţia va fi amânată, fără a preciza o dată când vor pronunţa decizia finală.

Luni, apărătorii celor judecaţi în acest dosar au solicitat instanţei achitarea sau aplicarea unor pedepse mai blânde, apreciind că procurorii ar fi greşit când au decis trimiterea în judecată a clienţilor lor, dar şi magistraţii Tribunalului Bucureşti, când au pronunţat pedepse cu executare.

La termenul de vineri, procurorii DNA şi ai Parchetului General au cerut pedepse "orientate spre maximum prevăzut de lege" şi cu executare pentru fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii.

Ads

Procurorul Parchetului General a declarat în faţa judecătorilor că, şi după tragedia din Colectiv, mulţi agenţi economici refuză să îşi ia autorizaţii pentru incendiu, doar afişează pe geam că nu au, dar anunţul nu îi exonerează de răspundere penală.

"Riscurile sunt şi mai mari. (...) Pot avea impresia că nu răspund penal pentru că victimele îşi asumă să ardă de vii când intră într-o locaţie fără aviz. (...) Chiar dacă societatea e marcată de tragedia din Colectiv, aceasta se poate întâmpla din nou oricând", a spus anchetatorul.

La rândul său, procurorul DNA a cerut instanţei aplicarea unor pedepse maxime şi cu executare, susţinând că "este inexplicabilă atitudinea blândă a instanţei de fond".

Anchetatorul a adăugat că ordinea socială a fost "alterată" de corupţie, iar oameni au ars,"şi nu vorbim de doi, ci de un cimitir".

Procesul se află în faza de apel, după ce, pe 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti i-a condamnat pe Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii.

Ads

Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.

Totodată, cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu - au primit câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Daniela Niţă - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnată la 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. În acelaşi dosar, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise au primit 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani.

Cristian Niţă, director al firmei de artificii, a primit 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.