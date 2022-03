Turneul de adio pentru Phil Collins și trupa Genesis: artistul englez a venit în baston și a stat jos în timpul concertului de la Paris

Phil Collins (71 de ani) și trupa Genesis se află în turneul "The Last Domino", ultima apariție a legendarei trupei britanice. Collins are un dosar medical stufos și nu mai poate susține concerte.

Phil Collins a cântat la Paris alături de colegii lui din Genesis: Mike Rutherford, Tony Banks (mabii 71 de ani), Daryl Stuerme (69 de ani). La tobe a stat fiul de 20 de ani al lui Phil - Nic, pentru că Phil nu mai poate îndeplini și acest rol.

The Last Domino este concertul de adio pentru legendara trupă britanică. De la Paris, ei mai merg în Germania și Olanda, iar pe 24, 25 și 26 martie vor susține trei concerte la Londra, în celebra arenă O2.

La Paris, Phil Collins a venit în baston și a stat jos cam pe tot parcursul concertului. "Sunt părți din mine care cedează", a glumit amar artistul. Chiar și-așa, trupa Genesis a interpretat toate hiturile din play-list, spre deliciul fanilor.

Collins suferă de numeroase boli: în 2009 a suferit o afecțiune vertebrală. A urmat apoi o operație la spate, în urma căreia a rămas cu dificultăți în a se deplasa.

Are diabet, dar și o pancreatită acută cu care s-a ales din cauza abuzului de alcool.

Frail Phil Collins sits as he performs with son Nic on drums for final Genesis tour https://t.co/lE4zjY0DBq— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2022