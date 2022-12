Petre Daea, într-un schimb de replici cu un jurnalist: "Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți"

Ministrul Petre Daea a făcut O afirmație jignitoare la adresa unui jurnalist vineri, 16 decembrie, la evenimentul „Produse românești de Crăciun în București”.

„Vă dau și dumneavoastră mai puține jumări. (...) Nu este bine niciun kilogram să luăm, iar la dumneavoastră nu prea e bine la mărimea pe care o aveți să luați 1 kg de jumări”, i-a spus Petre Daea, unui jurnalist de la televiziunea publică.

Întrebat dacă „are o problemă cu persoanele grase”, a spus că nu are niciun fel de problemă, „am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată”.

„Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”, a mai zis Petre Daea, răspunzând unei întrebări.

Ulterior, ministrul Agriculturii, a avut o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, în cadrul căreia a spus că în viața sa nu a jignit pe nimeni.

„Nu trebuie să o ia ca pe o jignire. În viața mea nu am jignit pe nimeni. (...) M-a întrebat m-ați făcut gras, i-am zis nu, vă fac cum sunteți. (...) Îmi cer scuze dacă dumnealui s-a simțit, eu am comunicat foarte bine cu dumnealui. (...) Nu rămân dator cu niciun răspuns. (...) Niciodată nu am jignit jurnaliștii. Nu am nimic de ascuns. (...) Eu sunt un om care îi prețuiește pe toți. (...) Dacă am discriminat pe cineva, îmi cer scuze”, a spus ministrul Petre Daea.