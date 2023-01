”Tot timpul fac balet cu mintea. Fac balet cu mintea tot timpul, pentru că o am la mine / Nu obosesc. Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi”, a declarat ministrul Agriculturii.

Petre Daea a afirmat că tot timpul ”face balet cu mintea, pentru că o are la el”. Ministrul Agriculturii a menţionat că nu oboseşte, deoarece este ca „panoul fotovoltaic”, se încarcă de la soare, iar noaptea are energie de peste zi.

Petre Daea a fost întrebat, duminică la Antena 3, ce preferă să mănânce de sărbători cu familia.

„Ce fac românii. Preferinţele mele sunt legate de ce fac aceşti români minunaţi, indiferent unde mă aflu. Dacă faci o sarma, mâncăm o sarma. Dacă faci o răcitură, mâncăm o răcitură. Dacă este o carne pe grătar, dacă este una la ceaun, mâncăm. Cum să nu mănânci?”, a explicat ministrul Agriculturii.

El a precizat că ştie să gătească, însă nu are timp.

„Ştiu să gătesc, dar nu am timp. Eu de toate fac pentru că am învăţat de la muma. Mă lăsa acasă să nu mor de foame. Găseam şi lemne să aprind focul, scoteam şi apa din fântână să fac mămăliga, găseam şi făina să o învârtesc, găseam şi lingura de lemn să nu se prindă şi ştiam să fac. Singur te învaţă. Te învaţă nevoia şi te învaţă dorinţa de a trăi şi a fi bine. Eu am avut şi nevoie pentru că eram copil sărac. Am avurt şi dorinţa de a fi bine, am avut şi plăcerea de a face, am avut şi dragoste de fraţi, dragoste faţă de părinţi, într-un cuvânt am făcut ceea ce trebuia şi sunt foarte, foarte mulţumit”, a povestit Daea.

Acesta a fost întrebat dacă nu îl sună soţia să vină acasă mai devreme.

„A obosit să mă mai sune. Tot timpul îi răspund. Eu răspuns la telefoane şi la 12 noaptea, cu atât mai mult la soţie. A fost şi cazul la dumneavoastră de la televizor, ajunsesem acasă şi aşezasem capul pe pernă şi telefonul pus pe pernă a început să mă întrebe. M-am dezmeticit repede”, a afirmat ministrul PSD.

Chestionat despre faptul că a fost acuzat că face balet în lanul de porumb, Petre Daea a răspuns: „Tot timpul fac balet cu mintea. Să ştiţi că fac balet cu mintea tot timpul pentru că o am la mine. Nu obosesc”.

„Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi. Aşa că nu stau deloc. Funcţionez tot timpul cu gândul că îmi fac datoria faţă de misiunea pe care mi-au încredinţat-o, prin decizie politică, prin decizie administrativă, prin orice. În momentul când te-ai aşezat pe scaunul răspunderii ministeriale să ştii că eşti responsabil pentru tot, iar tu eşti primul lucrător în minister şi nu altceva”, a conchis Petre Daea.