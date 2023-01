Daea, suspectat că a adormit în direct și a început să sforăie: „Eu nu dorm nici noaptea, d-apăi ziua. Vor să facă rating și pe somn” VIDEO

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, 73 de ani, este suspectat că, în timpul unei intervenții telefonice în direct la Antena3 CNN, a adormit și a început să sforăie. Ministrul spune că nu era el cel care se auzea sforăind. „Eu nu dorm nici noaptea, d-apăi ziua”, a spus ministrul.

Contactat pentru o intervenție în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache, Daea a trebuit să fie sunat din nou pentru că la primul apel, pe post se auzea doar un sforăit. A fost momentul în care una dintre jurnaliste a izbucnit în râs, abținându-se cu greu în fața zgomotelor care se auzeau din telefon.

Contactat de Libertatea, ministrul Petre Daea a negat că ar fi adormit în timp ce aștepta să intre în direct, spunând că televiziunea vrea doar să facă rating pe spatele său.

„Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon? Ei vor să facă rating pe sforăit? Să caute sforăitul atunci. Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea.

Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama.

„Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea. Eu nu dorm nici noaptea, cum să sforăi în amiaza mare?”, a mai spus Petre Daea.