Captură uriașă a unui pescar în Creta: "Puterea pe care o au acești pești este incredibilă" VIDEO

Un pescar a reușit să prindă un pește impresionant în largul Gramvousa, în nord-vestul Cretei.

Giorgos Kazoulis, un antreprenor de echipamente de pescuit care a reușit să prindă un pește de cel puțin 40 de kilograme a vorbit despre experiența sa.

Ads

„Pescuiesc de mulți ani, încerc să găsesc astfel de pești. În general îmi place să pescuiesc în apă adâncă, unde de obicei găsești pești atât de mari”, a scris el pe Facebook.

„Asemenea capturi se întâmplă des, dar ești mereu uluit când prinzi un pește atât de mare.”

„Câteva cuvinte despre poveste: duminică dimineața, la 4:00 am plecăm de acasă pentru a ajunge la destinația noastră îndepărtată pe la 7:00 am. Dimineața devreme, foarte umed, de parcă un nor este blocat la 10m deasupra mării, condiții în care peștii sunt de obicei ascunși și leneși.

Ne hotărâm să ne întoarcem într-un loc familiar, unde am pierdut un astfel de pește de trei ori în trecut, prima dată acum cinci ani. Un pește a spart bila manivelă din setul meu „greu” și, astfel, rămân fără unelte „groase”.

Eu spun că cu astfel de instrumente este inutil să încercăm din nou și aruncăm 50 m + mai departe pentru a încerca din nou. Exact aceeași lovitură și trag din nou cât mai repede posibil.

Ads

Spun că poate am șansa de a-l prinde dacă peștele nu este prea mare Urmează o luptă de 20 de minute.

Odată ce a apărut, chiar nu mi-a venit să cred ochilor. Peștele a fost unul dintre cei mai mari pe care i-am prins vreodată.

Peștele avea și momeala anterioară în gură. Poate că experiența cu pescuitul acestei specii a ajutat puțin, dar într-adevăr puterea pe care o au acești pești este incredibilă”.

Exemplarul este un biban, arată greekcitytimes.