După eliminarea Portugaliei, Pepe a luat foc: "Jocurile sunt făcute! Dați titlul Argentinei!"

Echipa naţională a Marocului a învins sâmbătă naţionala Portugaliei, scor 1-0, şi a devenit prima echipă africană din istorie calificată în semifinalele Cupei Mondiale la fotbal.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Youssef En Nesyri, în minutul 42, când a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Attiat-Allah. Cristiano Ronaldo a început meciul ca rezervă şi a fost introdus în teren în minutul 51. Maroc este neînvinsă cu Walid Regragui pe banca tehnică.

Naţionala marocană scrie istorie la Cupa Mondială, calificându-se în semifinale, unde va întâlni învingătoarea din ultimul sfert de finală, Anglia – Franţa.

După meci, căpitanul Portugaliei, Pepe, a luat foc: "Este inadmisibil faptul că un arbitru argentinian a fost la centru astăzi, după ce s-a întâmplat ieri, cu Messi plângându-se de arbitraj. După ce am văzut astăzi, puteți să dați titlu Argentinei de acum! Jocurile sunt făcute!

Portarul s-a aruncat la pământ tot timpul. Au dat doar opt minute de prelungire. Noi muncim serios și arbitrul dictează doar opt minute? Nu am jucat nimic în repriza a doua pentru că nu am fost lăsați.

A fost mai mult din același lucru, plus că au început să facă multe faulturi, arbitrul nu a arătat cartonașe galbene și a fost foarte aproape de faze. Singura echipă care a jucat fotbal am fost noi. Suntem triști. Avea calitatea de a câștiga Cupa Mondială și nu am reușit. Nu am reușit. Nu ni s-a permis să jucăm a doua repriză", a spus Pepe.

Pepe: "It's inadmissible that an Argentine referee was in charge today after what happened yesterday, with Messi complaining. After what I saw today, they can give the title to Argentina now.” pic.twitter.com/M5VALE9vOk— World Cup Updates (@wc22updates) December 10, 2022