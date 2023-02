Dezastru pentru Pep Guardiola în Premier League. Stadionul pe care Manchester City n-a marcat niciodată

Echipa engleză Tottenham Hotspur a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Manchester City, într-un meci al etapei a 22-a din Premier League.

Tottenham a reuşit să învingă pe Manchester City după un meci pe care l-a dominat şi în care apărătorii săi l-au blocat eficient pe norvegianul Erling Haaland.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Harry Kane, care a depăşit astfel recordul de goluri marcate pentru Tottenham de legendarul Jimmy Greaves.

Manchester City se află la a patra înfrângere în campionat şi rămâne la cinci puncte de Arsenal, având 45 faţă de 50 ale „tunarilor”. Tottenham e pe locul 5, cu 39 de puncte.

Statisticienii au remarcat faptul că Manchester City, echipa antrenată de Pep Guardiola, e la al cincilea eșec la rând, fără gol marcat, pe noul stadion al celor de la Tottenham, inaugurat în 2019.

