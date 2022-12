De ce proprietarii de pensiuni trimit ofertele în mesaje private: "Am sunat de pe numere diferite și prețul a fost altul mereu"

Cu doar câteva săptămâni înaintea Sărbătorilor de iarnă românii caută pe ultima sută de metri pensiuni în care să petreacă Crăciunul sau noaptea de revelion.

Cei mai mulți postează anunțuri în grupurile dedicate în care menționează numărul de persoane din grup, pe cel al nopților și zona în care doresc să ajungă.

Și proprietarii de pensiuni care mai au locuri libere anunță în ce zonă se află și câte camere oferă. Aceștia nu menționează prețul de închiriere a proprietății și preferă să le trimită mesaje private celor interesați.

Este problema ridicată de o româncă într-o postare pe Facebook.

"Eu am totuși o mare nelămurire. De ce nu sunt afișate prețurile în ofertă? De ce prețul se oferă în privat? Care e logica? Se evita generarea de comentarii ale turiștilor? Să fie teamă de concurență? De ce se perpetuează această secretomanie în toate grupurile de turism? Eu nu înțeleg. Ok, prețul diferă de sărbători și de revelion, înțeleg asta, însă prețul e fix în restul anului, nu-i așa? Pe acela de ce nu îl afișați?

Sau practicați tarife în funcție de numărul de persoane la închiriere integrală? Mi-ar plăcea să găsesc explicație la promovările acestea tabu. 95 % dintre proprietari evită conștient să facă această informație publică, de ce", a întrebat femeia pe grupul Cazare la munte.

Explicațiile clienților

"Pentru a evita discuții de genul, este ok dacă potențialul turist menționează de la început un buget, atunci ofertele primite vor fi sigur în bugetul lui, întotdeauna când solicităm trebuie și oferim."

"Totuși se poate face o ofertă flexibilă: locația x, se închiriază în funcție de nr de persoane între 1000-2000 lei. Pentru prețul personalizat sunați. Turistul vede prețul maxim și își poate face o părere dacă se încadrează în buget sau nu."

"Pentru că așteaptă pe cei ce dă mai mult."

"Se uită pe profilul tău și în funcție de ce găsește acolo, îți face prețul. Cei serioși au prețul fix în funcție de perioadă și ți-l expun când îl ceri public, nu în privat."

"Pentru că altfel lumea comentează pe aici că prețul e prea mare. Simplu. Așa e românul. Dacă dă prețul în privat, nu comentează nimeni."

"Evită publicarea prețului ca să vadă cum te prostește! Am sunat de pe 2 numere diferite și prețul a fost altul mereu la același număr de persoane! Că mai sunt și alții care așteaptă! Ăsta e turismul românesc!"

"Reacționează așa pentru că ori într-adevăr prețul este unul mai mare decât în locații similare și atunci și proprietarul ar trebui să primească obiectiv acest feedback și să refacă oferta, ori pentru că nu au ce face pe acasă și se bagă în seama aiurea, comentariile răutăcioase vor exista mereu, asta nu înseamnă că trebuie să devenim vulnerabili și să ne ascundem în privat."

"Și eu mă întreb același lucru. Înțeleg că prețul poate diferi în funcție de anumite condiții, dar se poate oferi oricum o plajă de preț, gen între 200-300 lei camera/noapte sau 200-300 de persoană etc, orientativ. Am văzut vile de închiriat pe 3 nopți de revelion cu 25000, cu 5000, cu 7500 etc. Înțelegem toți că diferă, dar una e să știi că ar fi 5-6000 pentru 3 nopți 10 persoane, alta că ar fi 12000. Căutăm în altă parte dacă nu ne permitem, nu? De ce să irosim timpul tuturor cu telefoane, mesaje în privat, accesări de alte site-uri etc, dacă tot e un grup de profil aici?"

Argumentele proprietarilor de pensiuni

"Într-o casã cu 6 camere, unde capacitatea este de 12-19 persoane prețul diferã în funcție de numărul de persoane (ca și acasã). Dacã iarna sunt -20 de grade afarã (la polul frigului, în județul Harghita, se mai întâmplã!) se încãlzeste non stop, vara deloc, toamna și primãvara doar din când în când (mai mult dimineața și seara, când e mai frig afarã). Se întâmplã cã se rezervã doar 5 camere din 6 și atunci grupul nu plãteste un preț întreg la a 6-a camerã, doar o sumã minimã și încuiem camera nefolositã. Sunt multe chestii. Așa procedãm noi."

"Există multe persoane care comentează malițios la adresa prețurilor, denigrând fără fundament, creând un val de ură la adresa unor proprietari și proprietăți. Un exemplu recent, este al unei prietene care a postat experiența, pozele și prețul. Au curs comentariile răutăcioase, deși nu era proprietatea ei.

Poate sunt și care au alte motive, eu doar îndrăznesc să-mi spun punctul de vedere și experiența avută la postarea publică a prețului."

"Sunt nou în domeniu și prețul este același. Cel puțin din punctul meu de vedere. Primesc întrebare cât costă pentru 2 sau 3 nopți fără a specifica perioada, iar când întrebi îți spune că de revelion (Ia-o pe-asta). De obicei locațiile le găsești și site-uri unde este afișat prețul. În altă ordine de idei dacă un grup face o rezervare pentru o perioadă mai lungă se poate discuta de un discount. Una este să rezerve pentru 1-2 zile, alta este să rezerve pentru 4-5 zile. Sunt multe altele de luat în calcul. Dacă ai fi de partea cealaltă ai gândi altfel."