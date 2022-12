Pensii, energie, gaze – legi promulgate, în respectul acordat cetățenilor și seniorilor acestei țări… Oare?

De curând, o scrisoare deschisă trimisă conducerii UE, de către fundația Natura 2000, relevă ceva care nu cred că are o susținere științifică, deși ei citează o revista de specialitate:

“În contextul schimbărilor climatice, apelarea la hidroenergie, care se bazează pe o tehnologie învechită, contrazice obiectivele stabilite în legislația europeană privind clima (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55%) şi planul RePowerEU (creşterea ponderii energiei eoliene şi solare la 45%). Un studiu publicat în BioScience, la sfârșitul anului 2016 a arătat că barajele hidrotehnice şi rezervoarele contribuie cu 25% mai mult la încălzirea globală decât se credea anterior. Autorii studiului estimează că rezervoarele emit anual în atmosferă o gigatonă sau un miliard de tone de dioxid de carbon”, se arată în debutul scrisorii deschise, trimisă de un ONG, Natură 2000, către UE.

Greu de combătut nivelul “academic” de mai sus, dar atât cât pot înțelege eu din procesul de formare a dioxidului de carbon, nu prea există o legătură cauzală cu acumulările de apă, necesare funcționării hidrocentralelor, decât cu același tip de argumentare, folosită și de cancelarul austriac Karl Nehammer, privind migranții propășiți în Austria, din vina noastră și a Bulgariei. Cum să dai asemenea valori pentru acumulările de apă, care nu fac altceva, decât așteaptă să fie eliberate în canalele de accelerare pentru acționarea turbinelor. Atunci ce să mai spui de activitățile care, în procesul lor tehnologic, chiar degajă dioxid de carbon. Mai ales acum, când randamentul unei hidrocentrale moderne ajunge la 90%. Chestia asta cu mediul este așa de sensibilă, încât nu cred că se poate juca cineva cu “lopețica” prin natură, numai că să facă jocuri regionale sau globale, de influență. Politica de mediu trebuie să fie în strânsă corelare cu asigurarea unui nivel de trai civilizat populației care trăiește în, pe lângă, siturile protejate, nu ca, din dorința de a nu deranja lișița sau altă pasăre rară, sau să protejeze habitatul urșilor bruni, să impună locuitorilor să stea în întuneric, sau să plătească energia la prețuri prohibitive pentru nivelul lor de existență. Nu ăsta, cred, e scopul protecției mediului. Linia asta foarte subțire, între exces și protejare, trebuie apărată de excese şi deviații, nu dusă în desuetudine, cum au fost cazurile cu culoarul pentru urși de la autostrada Transilvania, și altele, la fel de penibile. N-au făcut decât ca lumea să fie și mai circumspectă, când vine vorba de protecția mediului, cei care, vehement, susțin o tema și nu au argumente clare, științific elaborate, nu fac decât rău naturii, pe care, zic ei, încearcă s-o protejeze, neținând cont de oameni, care și ei au dreptul să existe pe pământul asta, nu să intre din nou în grote sau peșteri, în numele conservării habitatului. Și, din păcate, la noi sunt asemenea exemple, nedemn de a fi recunoscuți drept activiști de mediu, dar care uzează din plin de această denumire, pentru scopuri tulburi, greu de înțeles, dacă n-ar transpare, din finanțările proiectelor lor, și cei care au interes să nu dezvolte energia hidro în România. Asta, în condițiile în care, fără a pune ceva în loc, ministrul energiei, dl Virgil Popescu, a închis centrale pe cărbune, mari, cu motivația - decarbonizarea industriei energetice, până în 2050 (?!). Noroc că s-a răzgândit la ultimele, de 300MWh, dar din declarațiile d-lui Dian Popescu – deputat în Parlamentul României, se pregătește să le cedeze, pentru retehnologizare, la OMV Petrom, că tot și-au arătat adevărată față, vis a vis de parteneriatul cu noi, la votul pe Schengen. Chiar merită o recompensă. În schimb, hidrocentralele finalizate în procente mari - 80-90%, bat pasul pe loc, din cauze birocratice, nu sunt puse în funcțiune, și noi plătim energia din import pentru capacitățile închise, nejustificat (pentru că n-a pus nimic în loc). De ce să dăm energie ieftină în sistem, când toate indirectele din prețul Kilowatului, sunt procentuale. Curat economie de piață. Pentru unii.

Acum de sfârșit de an, văd că băieții din energie, dar nu singuri, nu știu cum să mai facă să mai scoată niște bani de la consumatori. Va rog să va aduceți aminte ce susțineau, dl. Ciolacu și dl. Iancu, cu dl. Zamfir, în 2021. Va aduc aminte eu: introducerea reglementării pieței de energie înainte de liberalizare, deci din septembrie 2021, la prețurile de atunci. Tot în acea perioada, au avut și acordul d-nei comisar UE pentru energie, privind întoarcerea la piață reglementată pentru o perioada, cu singură obligație, să anunțe UE oficial.

Ce vedem azi, deși nu i-a forțat nimeni, dl Virgil Popescu a dat 3 plafonări de tarife în 2022, care mai de care în folosul traderilor sau comercianților, fără să gândească dacă economia suportă asemenea tarife. Pentru consumatorii casnici, a stabilit dânsul, sau o comisie de ”experți”, că 1.3 lei/kw poate fi suportat. Creșterile, față de costurile de producere a unui kw, în fiecare din cele 3 “plafonări”, au fost de 3-4 ori mai mari decât costul producției. Mai vedem că, în încăpățânarea lor de a nu renunța la liberalizarea pieței, liberalii, cu dl Câțu în frunte, au făcut ca piață să fie deja plină de contracte până la sfârșitul anului 2023, așa că nimeni nu mai are de unde să cumpere energie ieftină, iar profiturile companiilor de profil (cu capital de stat, în procent de 80%), au sărit de 2-3 ori marjele înregistrate în 2021. Dacă cineva crede că asta se putea face fără acordul CA, AGA și conducerii ministerelor coordonatoare, înseamnă că ne ia de proști. Am semnalat de mai multe ori, că bursa de gaze din Austria, care reglementează si piața de gaze autohtonă (așa a decis guvernul Orban, la așa zisa liberalizare, vai mama ei, într-o țară care n-a scos un metru cub de gaze din subsolul său), este controlată de Gazprom, austriecii fiind, din timpul imperiilor istorice, fini speculatori conjuncturali, din care au știut, tot timpul, să-și extragă profituri și bunăstare, fără să țină cont de poziționări politice sau structurale sau de elemente emoţionale.

Pot înțelege apetitul d-lui Câciu de la Finanțe, pentru tot ce a însemnat costuri indirecte din facturile de la energie, gaze și carburanți. Pot înțelege că sunt cheltuieli mari cu funcționarea statului, cu sănătatea, cu apărarea, cu problemele sociale, și poate și cu ceva investiții, dar nu prea multe că ne luăm lumea în cap (de aia nu se văd).

Dar, după tot ce s-a întâmplat în piața asta, să nu compensezi valorile pe care le-ai obținut nemeritat, zic eu, și să lași oamenii să-și smulgă părul din cap (cât mai au), pentru plata utilităților și a coșului zilnic, mi se pare cinism pur. După ce am fost luați de fraieri, de “partenerii”austrieci și nu numai, nu am reușit să vedem la clasa politică anterioară și actuală, nimic de substanță. Ei și-au jucat cartea, în trecut, cedând resurse, cedând forță de muncă calificată ieftin, cedând pământ, păduri, cumpărate la greu de străini, cu subvenții de la statele de origine, închizând fabrici importante, rămânând, aproape, cu singura “industrie”, atât de dragă guvernanților – Horeca, și, în prezent, încercând să cârpească ce pot, din găurile căscate în Bugetul de Stat, și n-au soluții etiologice, pentru că nu ştiu, nu vor... sau nu pot.

Atunci de unde să vedem că ne-au asigurat nivelul de respect, în raport cu calitatea de membru UE. Nu tu Schengen, nu tu anularea vizelor americane, atragerea fondurilor europene se face la pas - 40-55% grad de absorbție (avem și “buni negociatori” în relația cu UE, nu ca Polonia, care are un nivel de absorbție de 75-80% din fondurile alocate), ba mai punem și noi ceva piedici, cu UAT-urile, știu “profesioniștii”despre ce vorbesc. Dacă ar fi un concurs, de cum să nu atragem banii, puși la dispoziție de UE, pentru diminuarea diferențelor dintre țările nou intrate și vechii membri, nu că nu aveau ce face cu ei, cred că noi, sigur, am fi campioni. Altfel, nu cred că după 15 ani de exercițiu cu fonduri europene, să nu poți atrage maximum din alocare, ori nu se vrea, ori condiționările suplimentare locale aduc venituri colaterale celor care fac legătura cu UE, ori ceva se întâmplă. E ca jocul cu mingea la perete. Dacă dai la perete o bucată de timp, îți iese să ţii ritmul cât vrei, fără să te încurci. La noi, și după 15 ani, încă mai vezi că sunt fonduri pe diverse capitole, care nu sunt atinse măcar, și întreprinzători care dacă se duc la bănci, să ia credit pentru afacerea lor, se bagă într-un malaxor, din care foarte greu mai ies, dacă nu dau faliment.

Fără nici un drept, nivelul nostru de trai a fost jefuit de această clasa politică, din cauză că noi, amărâții care am ridicat țară asta, cât am putut fiecare, am lăsat-o la un nivel de 0.15 lei Kw la consum casnic (de aia s-au făcut investiții în hidro, nuclear, termo, nu să le închidem), noi, nu voi cei de acum. Că să putem avea bătrânețile liniștite, în bunăstare și demnitate.

Ce primim în schimb?

Dezbinare între categorii sociale, se dau pomeni la cei mai săraci, ca să poată supraviețui peste iarnă (care nu-i ca vara, vorba unui fost participant la spolierea patrimoniului național naval, ales președinte), facem tot felul de ajustări, cu justificarea că ne preocupă clasa pauperă, care nu poate supraviețui cu criza asta energetică. Dar nu mișcăm un deget când e vorba să ne atingem de valorile, care încet, încet, s-au încrustat în mentalul colectiv, 0.8 lei până la 255kw și 1.3 lei, peste 255 kw. De 0.68 lei/kw până la 100 kw, să lăsăm, arată respectul acestor domni față de semenii lor. Altă bătaie de joc, când tot ce ai în casă este legat de energie, oricât de sărac ai fi. E trist, mai sunt conaționali care nu-și permit să consume mai mult, în anul 2022.

De calculul real al producției, nu mai vorbește nimeni, față de 2021, când toate companiile din energie, cu până la 80% capital de stat, au făcut profit, și nu minimal, ca multinaționalele, iar în 2022, pe 9 luni, profitul lor s-a triplat. Cine, ce nu înțelege ce se face cu consumatorul, cetățean român?

Și, la modul în care suntem respectați de conducătorii noștri, mai vreți să intrăm în Schengen, să ni se elimine vizele cu SUA, să fim tratați egal, ca membri cu drepturi depline ai UE. Ei, aș! Credeți că “partenerii “noștri nu văd cum suntem tratați de propria noastră clasă politică? De ce ne-ar trata ei mai frumos?

Acum a devenit o marotă (obsesie) a tuturor din coaliție, nimeni nu mai încearcă să refacă starea de dinaintea liberalizării, vezi doamne, că sunt multe penalități de dat firmelor de trading pentru contracte din bursă, care nu s-au executat, nu au fost plătite, deci nu au produs efecte. În limbaj comercial, un asemenea contract este caduc (nul).

Nu-mi închipui cum pot, cei care încearcă să ne inducă implacabilul – “n-avem ce face, trebuie să plătim prețul majorat” – să ne mintă cu atâta nonșalanță. Disoluția este mare, pentru că așa cum am spus-o, ANRE este plătită din banii furnizorilor din piața de energie. Cum să reglementeze ceva care deranjează traderii, plătitori ai facturilor de funcționare ale ANRE, care vor să-și facă revelionul la Monte Carlo sau Miami, în trei luni, nu peste 10 ani. Și pentru asta trebuiesc bani. Statul se bucură de rapacitatea lor, și ia și el, săracul, numai 50-53% din valoarea încasărilor. Dacă mai pui și impozitul pe profit, se alege din această filantropie mizericordioasă, numai cu cca 63% din tot ce se consumă pe teritoriul țării ăsteia, urgisite. Nu din pădure, ci de la propriul lor popor.

Și ca sfârșitul de an să ne aducă noi bucurii, vine și noua lege a energiei, care iar reglementează plafonarea energiei și gazelor, care are legătură cu situația nesimțită în care ne-au băgat mai marii zilei, de vreo 2 ani încoace, tariful pentru valorile mult trâmbiţate -0.68, 0.80, 1.3 lei- se aplică pentru o singură proprietate a titularului. Nu era de ajuns că și acum furnizorii de energie, din cauza OUG-urilor d-lui V. Popescu, n-au reușit să-și modifice softurile de facturare, să respecte dispozițiile legale, că mai vine și bomboana pe colivă, cu refaceri de contracte, de declarații pe proprie răspundere și alte răsuceli din minți diabolice, cu un singur scop, cred eu, distrugerea completă a oricărui sistem funcțional din țara asta și îndatorarea populației peste limita suportabilității. Nu înțeleg scopul acestei încercări de rapt cu forme legale, pus peste toate cele care au fost până acum. În loc să simplifice sistemul, onoraţii guvernanți îl complică și mai mult, neținând cont de alte legi, care tot ei le-au dat, și care nu permit ca să încredințezi titlul unei proprietăți altei persoane, decât prin contract de vânzare-cumpărare, la notariat. Cum să înregistrezi un contract pe o proprietate când tu nu ești titular. Chiriașul consumă în baza contractului semnat de el, contractul nu are nici o legătură cu proprietarul, și când pleacă din locuință, uită o lună sau 2, plata energiei electrice sau gazelor, la alegere, dacă nu amândouă. Cine trebuie să-l caute pe chiriaș, să-l oblige să plătească datoria, ce face proprietarul, dacă furnizorul îi întrerupe alimentarea, datorită neplății facturilor? Suntem sănătoși la cap sau doriți să ne duceți pe toți la balamuc?

Nepunând la socoteală că prețul de 1.3 lei va fi limita la care se vor duce toți furnizorii de energie, inclusiv Hidroelectrica, din martie-aprilie 2023, când expiră contractele făcute în 2022, căci, nu-i așa, dacă a dispus ministerul energiei (special am scris cu litere mici), e liber la mărit tariful, indiferent cât costă producția și ce cheltuieli au pentru această. Tariful de 0.68 lei/kw (acum 0.73lei) care l-a avut Hidroelectrica în 2022, era de cel puțin 8 ori mai mare decât costurile lor de producție. Am lucrat pentru o companie străină, care, în 1962 a livrat generatoare de curent pentru o hidrocentrală pe Olt. Directorul hidrocentralei, în 2006, mi-a comunicat, la întrebarea mea care sunt costurile de producere a unui kw – 0.05 lei. Vedeți bine domnilor, verificați și dumneavoastră, prin alte surse. Poate acum o fi 0.08 lei…

Bătaia de joc capătă noi valențe, în care cei care ar trebui să caute soluții de revenire la prețuri reglementate, să nu-și mai bată joc de consumatori, orice nesimțit, care gândește cu laba piciorului (dacă aia ar avea ceva neuroni în compoziție) și implică, un nou calvar pentru cetățeni, la început de an, cu unic scop, înglodarea în noi datorii și noi obligații, ca și când cele care ni le tot impun, de un an și jumătate, n-ar fi fost de ajuns. Mai iese și vicepreședintele de la ANRE, cel din partea UDMR, și declară la Digi24, că legea e făcută pentru cei 10% din populație care au mai multe proprietăți, că ceilalți care au o singură proprietate nu trebuie să facă nimic. Probabil, asta e soluția ANRE, când a dispus dl Ciucă, la întrunirea cu reprezentanții municipiilor din România, ca ANRE să dea clarificări pentru aplicarea legii. Debordează, din fiecare declarație a guvernanților, respectul și grija față de cetățenii acestei țări. Se dau legi pentru 10% din populație, cu singura lor vină că au mai multe proprietăți, majorările de tarife la utilități nu sunt compensate de mărirea nivelelor de salarizare și pensii, pentru că domnii aceștia nu înțeleg că dacă modifică ceva în cercul economic, trebuie să vină cu măriri de nivel de salarizare (lăsați inflația, asta se reglează de la sine, odată cu scăderea cererii. Scăderea apare când oferta e suficient de mare și diversă, ca să ai de unde alege, nu cu plafoane ireale și consumatori captivi. Consecința bătăii de joc din piața energiei, liberalizată haotic, a generat inflația, nu a apărut din neant). Nu aveam ce comenta dacă plafonarea pentru consumatori casnici se făcea la 0.24 lei/kw brut, și pentru alte proprietăți, avea un preț de 2-3 ori mai mare, dar de 5-6 ori mai mare, e mult tupeu și din partea traderilor și din partea reglementatorilor pieței. Asta, pentru că e clar că nu au de unde să compenseze salariul tarifar orar și punctul de pensie, corelat cu creșterea de tarife la utilități. Dar dacă tot le-au dat, și văd că lumea plătește și nu iese în stradă, de ce n-ar continua?! Din păcate, pentru ei, asta e măsura.

Tot țipa cineva, de schimbarea regulilor în timpul jocului. Bineînţeles că nu când era la putere. Atunci avea alte treburi. Iată un exemplu concret.

Un bun prieten a meu, expert în aviație, mi-a transmis o părere, după un alt articol publicat, ca, pentru seniorii acestei țări, să fie aplicate tarifele din 2021, că nici un producător nu era pe pierdere în acel an.

Pentru că tot ce produce azi energie electrică, gaze, și toate utilajele de extracție petrol, le-am plătit noi, cu sacrificii imense, cu decese înainte de vreme, din cauza extenuării sau presiunilor la serviciu, cu sechele de sănătate, care nu fac viața liniștită. Și acum, la pensie, suntem puși la zid, să alegem ori medicamente, ori facturi și impozite, ori mâncare și căldură. Toate nu intră în nivelul de pensii, acordat cu atâta “mărinimie”de guvernanți, de toate culorile.

Avea dreptate dl. Zamfir când s-a luat de dl. Câțu în articolul din 12.12.2022. Marele economist, după toate nenorocirile, enumarate de dl. Zamfir, atât de inteligent a fost, încât a uitat că trebuia să regleze și piața forței de muncă, odată cu majorarea tarifului la energie, gaze și combustibil, că trebuia să prevadă și majorarea pensiilor, înainte de aplicarea noilor tarife. Asta l-ar fi făcut să i se ierte bâlbele și gafele, din timpul cât a fost demnitar. Dar dacă nu e…, nu ai ce să-i ceri.

Și vine dl. Budăi, și ne spune ce măsuri de ajutor vor da ei păturilor defavorizate, ce vor face ei ca și românii săraci să treacă iarna asta, uitând că ei nu sunt aleși ca un ONG de binefacere, care, prin mila lui Dumnezeu și unor sponsori credincioși, ajută păturile defavorizate, cum se întâmplă în multe țări, fără tam-tam, cu deferență și onestitate. Ei au jurat ca să aibă grijă ca poporul român, tot, să prospere nu să sufere, să-l slujească cu devotament și abnegație. Oare?

Cum se împacă asta, cu faptul că, încă și în 2022, mai sunt oameni care sunt cu mult sub nivelul de subzistență, stabilit de INS în 2018 (după aceea n-a mai avut timp, sau curaj, să publice valorile. Băieți serioși, de UE “atârnați”), de 2800 lei/luna, coșul minim pentru un cetățean, pe o lună.

Cum se face că niciodată, legile în vigoare privind pensii, salarii, alocații, nu sunt puse în aplicare, motivul fiind: nu sunt resurse finaciare. Asta, în timp ce colectarea pe tva ne pune pe ultimele locuri în UE, 26 -27% din PIB, și nimeni nu plătește sau să-și dea demisia, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Dacă mai punem peste asta și cât s-a pierdut cu investițiile străine, care primul lucru care l-au făcut aici, când au intrat în functiune, au învățat repede cum să-şi diminueze veniturile, în vederea impozitării. Nu tot atât de repede au învățat cei de la autoritățile de supraveghere și control financiar, să contracareze aceste deviații. Sau poate n-au vrut…

Și pentru că nu se colectează, cei pedepsiți sunt pensionarii, a căror vină este că încă mai trăiesc. Acum în 2023, este primul an în care se aplică legea privind corectarea punctului de pensie cu inflația și cu procent din creșterea salariului mediu. De ce nu a putut fi aplicată sincer și drept, cât a fost inflația pe anul în curs, cu atât se majorează punctul de pensie, dacă timp de un an de zile am suportat noi această creștere a inflației, care a erodat puterea noastră de cumpărare. De ce trebuie să fim noi penalizați pentru nerealizări, neimputabile nouă. Noi ne-am făcut datoria în timpul vieții active. Am plătit contribuțiile noastre, conform legilor în vigoare. De ce ne faceţi părtaşi la neputiinţa dumneavoastră?

Pe lângă faptul că, mai și impozitați pensiile peste 2000 de lei (dublă impozitare, pentru banii cedați ca și contribuție la pensie, procent din salariul brut, am plătit impozit. Impozitul s-a calculat la venitul brut.), veniți și cu “găselnița”, că numai pentru o singură proprietate să se aplice valorile “mici”de cost al kw. Dar uitați să faceți o rectificare a valorii punctului de pensie, pentru că ați modificat prețul energiei electrice, gazelor și combustibilului, creșterea acestora, pe facturile majorate, cu 40-60%, în cel mai fericit caz.

12.5% - ajunge. Probabil că se măsoară cu aceiași unitate de măsură, ca cea pentru nivelul coșului minim lunar, neaplicată în legislație, niciodată. Scapă cine poate.

Poate acum, după ce veți recupera de la marile afaceri în derulare, toate sumele care, pe lege, le datorează, după ce veți anula toate derogările date pentru amânarea plății TVA și alte asemenea, veți reuși să găsiți bani și pentru noi, nu pomeni, bani pentru punctul de pensie, bani pentru recalcularea pensiilor și eliminarea inechităților. Să putem să ne bucurăm de bătrâneți liniștite, fără să ne tot gândim, dacă ne ajung banii pentru facturi, medicamente sau alimente.

Cu asta începe respectul unei națiuni, cu atenția acordată seniorilor și cetățenilor acestei țări. Căci, cum am mai spus, noi v-am lăsat, cu sacrificii mari, o țară care se putea autoîntreţine. Când ați crescut, nu ne-ați întrebat dacă mai putem, sau dacă ne e greu. Am tăcut și am tras. Acum e momentul scadenței. Trebuie să plătiți și dumneavoastră. Dar nu așa, cum ați făcut-o până acum.

Arătați-ne că respectul și considerația nu sunt vorbe în vânt, și refaceți măcar nivelul de trai corect, dacă nu-l puteți majora așa cum ar cere evoluția vremurilor. Și terminați cu bătaia de joc din legislație, simplu e eficient, complicat e costisitor și contraproductiv. Dacă nu știți cum, lăsați pe alții. Nimeni nu e de neînlocuit. Și nici veșnic în funcții de demnitate publică.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

