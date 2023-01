Soluția la îndemâna statului pentru creșterea pensiilor mici. Expert: ”Acum parcă este un film de groază”

Problemele din sistemul românesc de pensii sunt mari însă rezolvabile. Cei mai mulți pensionari au pensii mici și momentan sunt slabe șanse ca acestea să crească la un nivel decent sau măcar să țină pasul cu scumpirile.

Situația aceasta grea din sistemul de pensii este dată de numărul mic de angajați care la rândul lor au un salariu mic și supraimpozitat.

Ads

Deputatul USR Cristian Seidler, expert în Resurse umane a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce se întâmplă în prezent cu pensiile românilor și ce s-ar putea face pentru ca această categorie socială să o ducă mai bine.

Cele mai grave probleme din sistemul național de pensii

Potrivit lui Cristian Seidler, România are două mari probleme cu sistemul de pensii. Una ține de predictibilitate, mai bine spus de lipsa acesteia, iar alta este o problemă structurală.

”Eu consider că cele mai mari probleme din sistemul de pensii actual sunt:

1. Lipsa de predictibilitate. Nu cred că există zi sau săptămână să nu aflăm despre noi modificări în sistemul de pensii.

Vă aduc aminte recenta dispută publică între PNL și PSD pe valoarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2023. Ba că nu se poate, ba că trebuie să crească cu ”x%”, ba cu ”Y%”.

Ads

Gândiți-vă cum ar arăta acest lucru pentru angajați, dacă pe la jumătatea anului o să înceapă o discuție publică despre cât vor avea salariile anul viitor.

Nu se poate să faci jocul acesta psihologic. Parcă este un film de groază și nu știi când îți va fi înfipt cuțitul în spate, dacă e un cuțit mic sau un cuțit mare, etc.

Și aici vorbim despre o categorie din populație absolut dependentă de nivelul pensiei. Nu cred că la 80 de ani poți să spui ”fie pensia cât o fi că dacă nu e suficientă mă angajez și nu e o problemă”. Oamenii aceștia nu au alternativă la sursa de venit cei care au 80 de ani. Tocmai de aceea, în PNRR s-a introdus predictibilitatea și eliminarea creșterilor ad-hoc”, a explicat deputatul.

”Pe de altă parte”, a mai spus Cristian Seidler, ”trebuie să existe un mecanism legal cunoscut de toată lumea, să fie unul și același și care să spună lucruri foarte clare. Adică: pensia va crește cu (...): iar aici PNRR-ul nu dă soluția ci spune că trebuie să existe o formulă care să fie stabilă.

Ads

Iar PNRR-ul spune că termenul limită este până la sfârșitul lunii martie 2023 să intre în vigoare legea. Dar dacă acest termen va fi sau nu respectat de actuala coaliție de guvernare rămâne de văzut pentru că la cel referitor la pensiile speciale practic și-au asumat public că nu o să-l respecte”.

Situația la fel de îngrijorătoare referitoare la pensii este nivelul acestora.

”A doua problemă este una structurală. Nu ai cum să ai pensii mari atâta timp cât ai: a)- prea puțini angajați și b)-cu salarii prea mici, la rândul lor.

Astfel încât contribuția de 25% din salariul mediu din România, să zicem, nu are cum să dea o pensie mare. Pentru că pensiile pensionarilor de azi sunt plătite de angajații de azi, în ciuda a ceea ce mulți pensionari cred că de-a lungul vieții și-au pus niște bani de o parte prin contribuții.

Nu, nu și-au pus. Sistemul funcționează pe plată automată. Angajatul plătește contribuția azi pentru pensionarul de azi. Pensionarul își ia pensia din contribuția angajatului prezent nu din contribuția pe care el a plătit-o. Așa funcționează pilonul 1 de pensii”, ”, a mai spus expertul în HR.

Ads

De altfel, Primul pilon cuprinde solidaritatea intra şi intergeneraţională, şi respectiv solidaritatea între femei şi bărbaţi. În sistemul de tip PAYG, membrii generaţiei active contribuie pentru populaţia în vârstă din prezent şi vor primi beneficii de la viitoarea generaţie tânără. În acest context, se legitimează ideea unei solidarităţi între generaţii în cadrul sistemului public de pensii, solidaritate garantată de stat.

”Iar angajatul de azi neavând un salariu foarte mare, nu are cum să asigure o pensie foarte mare.

Mai mult, angajații de azi sunt foarte puțini. Raportul oficial este de 9 pensionari la 10 angajați. Aceasta în condițiile în care tendința este de creștere de un pensionar la un angajat”, a mai spus Cristian Seidler.

Soluția pentru un sistem de pensii normal

Potrivit deputatului, soluția nu este creșterea contribuției ”pentru că și așa munca este supraimpozitată” ci creșterea numărului de salariați din Romania și creșterea valorii salariului mediu ”care nu se face prin HG, OUG sau lege, se face prin măsuri de stimulare a economiei pentru ca economia să poată plăti salarii mai mari”.

Ads

Cum să creștem numărul de angajați dacă firmele spun că au probleme?

”Pe de altă parte, în aceeași Românie creștem de la an la an numărul de muncitori pe care îi aducem din afara UE și în continuare este un deficit de forță de muncă. Nu am nimic cu acești oameni dar vă reamintesc faptul că, multianual, deși populația rezidentă a României scade de la un an la altul, avem cel puțin 1,25 de milioane de persoane, cetățeni români, peste 90% femei, conform datelor INS, casnice.

Casnic înseamnă că nu ești șomer, nu înseamnă persoană care lucrează în agricultura de subzistență, de exemplu. Sunt persoane care ar trebui și ar putea fi reintegrate pe piața forței de muncă din Romania. Dar când ați auzit guvernul vorbind ultima dată despre acest lucru? Aceste persoane ar munci dacă ar avea unde să-și trimită copilul la creșă sau la grădiniță.

Pentru că problema de acolo vine de fapt. Și iată cum de la pensie am ajuns la creșă și grădiniță. Am avea de unde să luăm potențială forță de muncă pentru a crește contribuțiile la stat și fondul de pensii. și să plătim pensii mai mari pentru un număr din ce în ce mai mare de pensionari”, a mai explicat specialistul.

Valoarea pensiei medii în România a fost, în decembrie 2022, de 1.739 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

La finalul anului trecut, în țara noastră erau înregistrați 4.787.920 de pensionari.

Din 1 ianuarie 2023, punctul de pensie a crescut de la 1.586 de lei la 1.785 de lei.