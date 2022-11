Bâlciul deșertăciunilor pe tema "majorării pensiilor" cu rata inflației

De luni de zile, nu e ora din prime time să nu se fi anunțat o știre de importanţă maximă privind pensiile. Inflamări verbale, invective pe rol de argumente – poate dă bine, totul e relativ – scheme cu cât ajută coaliția pe bunicii și părinții lor, numai circ, fără pâine. Și la final, fără să spună mai marii zilei, cât suportă bugetul de pensii, pe prognoza 2023, cât s-a colectat în 2022 și dacă sunt restante, ce termene au de rezolvare, nimic, reluăm în ziua următoare. Singurele primadone erau amărâtele de procente cu care, spun ei, s-ar majora punctul de pensie. Trebuie să precizez că dintr-o gravă confuzie, toată lumea a devenit informată că se mărește pensia cu procentul pe care îl va stabili coaliția de guvernare. Nu este corect, după părerea mea. Această coaliție intrată la guvernare, fără “pistol la tâmplă”, are datoria, conform legilor în vigoare, să protejeze veniturile cetățenilor, pentru care este obligatoriu ca indexarea, cel puțin cu rata inflației, să fie făcută în fiecare an, pentru păstrarea puterii de cumpărare. În loc de obligația simplă, fără mari fasoane, indexarea putea fi făcută și fără că cineva să comenteze, cred eu că s-ar compromite, pentru că nu anunță creșterea nivelului pensiei, ci numai corectarea valorii ei cu inflația. Ipocrizia n-are limite în materie de ciupeală, mai ales de la seniorii țării, care acum s-a văzut că sunt vreo 4 milioane cu pensii până în 3000 de lei. Au băgat în legislație articol pentru indexare, punând indicele inflației comunicat de INS pentru anul precedent. Cu priceperea mea de inginer, pot traduce asta așa: am dat bani pentru fondul de pensii 43 de ani, principiul solidarității l-am respectat, iar acum când trebuie să primesc și eu pensie, constat că trebuie să creditez tot eu statul timp de un an, pentru că el n-are timp să calculeze așa de rapid indicele de inflație în decembrie, să-mi dea pensia actualizată nu majorată, în ianuarie anul următor. Echitabil, nu? Asta în timp ce numai pe energie sunt opinii ca s-au acumulat cam 54 de miliarde de lei la Bugetul de Stat. Cred ca din banii diasporei…

Deci, dreptul meu la pensie pentru care am cotizat atâția ani, este aruncat în derizoriu de inerția și inepția unor domni și doamne, care se zbat și se bat între ei, să-mi arate mie cât de mult se sacrifică domniile lor pentru a-mi majoră punctul de pensie. Subiect bun de roman SF, pentru că:

Legea promulgată trebuie respectată de toată lumea, nu în bătaia de joc care a ajuns acum, vezi Legea 127 și altele. Nimeni nu plătește. De daune -nici nu se pune problema. Indexarea cu indicele de inflație trebuia să fie aplicată, dacă era prevăzută de lege, automat, la început de an, nu lăsată la discreția “onorabililor”, care speră că, prin asta, capătă capital electoral. Se înșală – părerea mea. Altfel era dacă chiar creștea nivelul de trai, vezi Legea 127 cât trebuia să fie punctul de pensie în 2022. Votată şi prorogată. Resursele pentru această indexare trebuiau adunate după primul semestru, pentru că inflația, în acel moment, se poate prognoza ca evoluție, până la sfârșitul anului. Oricum resursele trebuie să vină de la Bugetul de Stat, nu din Fondul de pensii. Pensionarii nu au nici o contribuție la fenomenul inflației și nici o apărare în fața ei. Ceea ce nu pot spune la fel despre guvernanți. Știu dumnealor.

Problema Bugetului de pensii este strâns legată de salarizarea, care odată, atunci când politicieni cu pantaloni lungi – să fiu delicat – vor avea curajul să stabilească corect tariful orar minim pentru un angajat, așa cum este în Germania, Franța. Nu facem baloane inutile cu salariu lunar brut, sau net. Asta fac contabilii după ce legea promulgată stabilește, fără echivoc, cât are un lucrător plata pe ora. Punct.

Corectarea acestei mari probleme va avea două consecințe importante în ansamblul economiei.

Prima, un preț corect legat de valoarea coșului minim de hrană, de valoarea utilităților, umflate, neumflate, nu e important, astea sunt cele care trebuiesc plătite și angajatorii trebuie să includă aceste valori și în plata salariilor cetățenilor, nu să se plângă că sunt prea mari salariile și nu pot suportă efortul. Dar pentru ei nimic nu e prea scump, până și germanii crapă de invidie câte SUV-uri sunt pe Km pătrat în București și nu numai. De n-ar fi tragic, ar fi de tot râsul. Și din cauza superficialității unora din clasa politică, am ajuns aici. Și aceia ar trebui să plătească, nu să viseze la funcții și demnități înalte, după ce au pus o țară întreagă pe butuci.

Am văzut că, odată cu anunțul privind salariul minim de la 1.01.2023 de 3000 lei brut, s-a adăugat în comunicat și tariful orar la salariul minim de 18,145 lei, respectiv 3,67 Euro.

Dacă ați avut ocazia vreodată să va uitați pe un deviz de construcții civile, ați fi putut vedea că prin legislația aprobată în Parlament, încă din 1995-96, transportul pământului cu roaba la 20 de metri, era prevăzut cu 3.20 US$/ora. Asta nu însemna că cineva care făcea munca aceea, primea și banii aceia. Consecința – după 27 de ani au dispărut din țară peste 4 milioane de oameni, când se pune problema de forță de muncă, se caută din țări asiatice, care aduc și problemele specifice cu ei. Dar banii pe devizele acelea s-au încasat. Și legal. De ce puteau să existe asemenea valori, când salariile minime nu aveau nici o legătură cu devizele promovate de politicieni pentru antreprenorii din construcții. Roadele se văd.

Singura bucurie e la BNR, care notează câți bani aduce diaspora în țară, în fiecare an, de ajunge cel mai mare investitor. Mai mult, din contribuțiile acelor oameni, dacă ar fi rămas în țară, la fondul de pensii, la sănătate, apărare, învățământ, s-ar fi realizat poate mai mult decât cu banii intrați în țară pentru consum şi susținerea monedei naționale.

Tot pentru că onorabilii noștri s-au preocupat ca sparanghelul să fie cules în Germania, roșiile copilite în Spania, portocalele culese în Italia, azi nu mai avem speranța că peste 10 ani o să mai fie cineva care să plătească contribuții pentru pensii, cel puțin așa se exprimă pesimiștii.

Și asta este a 2-a consecință, de care trebuie să țină cont guvernanții, pe acest tarif orar, oamenii vor știi dacă rămân în țară sau pleacă. Deocamdată, la valoarea de mai sus, rămasul în țară e puțin probabil. Aici ar trebui să se decidă calea, dacă dorim cu adevărat să facem ceva cu țară asta. Iar fără ținte, fără proiecte mari în economie, agricultură, nu poate fi vorba de prosperitate. Numai din consum, nu dezvolți o țară.

Bugetul de pensii poate să se susțină ca în anii trecuți, când se vor păstra corelările dintre salariu și valoarea utilităților, plata corectă și corect asociată cu costurile utilităților, putând asigura sustenabilitatea și echitatea, pe care o tot clamează cei de la Comisia Europeană, numai când le convine. Când plecau pe rupte cei mai buni dintre români, se uitau în altă parte. Nu au luat nici o atitudine, văzând că nivelul de salarizare de ani buni, nu permite un trai decent, calculat acum 2 ani de INS - mare greșeală, dar pe care n-au mai repetat-o. Nu mai comunică nimic relativ la nivelul de trai, de 2 ani.

O coincidență stranie pe partea dreaptă a eșichierului politic, mă pune pe gânduri.

Ludovic Orban la organizația din Bihor a Forței Dreptei: ”Niciun om nu poate mere foarte repede înainte sărind numai în piciorul stâng”.

Membrii Forța Dreptei au transmis scurte mesaje de încurajare şi susţinere a colegilor bihoreni în lupta politică, "dificilă," în opinia liderului Orban, "care se desfăşoară într-un mediu ostil", având în vedere că "cei de la putere au toate pârghiile prin care pot să pună în practică un proiect antidemocratic, un proiect de dominaţie."

Investițiile -obsesia guvernării liberale –au căzut în lada istoriei, dl. Ludovic Orban are acum o nouă revelație, mersul în două picioare.

De ce corelează picioarele cu orientarea politică, nu pricep, doar mă întreb, când a fost la guvernare, deși nu trebuia (a ieșit pe locul 2 - soarta, bat-o vină), și avea nu 10000 de membri, cât are acum, ci sute de mii de membri, ce a făcut? Asta cu vorbele de şagă, că de treabă nu avea timp, cu chefurile din cabinet pe timpul pandemiei, sunt răutăți ale detractorilor. Și mai are și umor. Spune că se gândește serios la candidatura pentru prezidențiale. Fiecare poate visa la orice. Și dacă multiplică de 10 ori cei 10000 de membri nu va ajunge să intre în turul 2. Dar oricum, e utopic numai gândul. Fapt e că toate investițiile făcute sub conducerea impetuoasă a guvernului din 2020, nu numai că nu se văd, dar nu dau nici un semn că ar produce ceva pentru statul asta, urgisit de atâția experți în vorbe goale.

„La viitoarele alegeri vom sta pe picioarele noastre! Nu ne vom baza pe alţii, nici pe partenerii de guvernare. Succesul depinde numai de noi, în sensul că trebuie să înţelegem ce avem de făcut, să ne adaptăm la schimbare din mers, să venim cu idei noi, inclusiv să schimbăm partidul din interior”. – zice dl. Ciucă, nefăcând diferența semantică, ca dl. Orban -stânga, dreapta, dar tot de picioare aduce vorba, când vrea să mobilizeze membrii săi.

La domnia sa nu mai e o problemă de coabitare, care o întredeschide dl. Orban, vulpoi vechi în ale politicii damboviţene, e “ori noi, ori ei”, dar mai încolo, după 2024. Acum suntem în coaliție, ce dacă nu ne înțelegem și nu avem consens pe multele probleme vitale ale țări. Nu se pleacă dintr-o coaliție așa ușor. Mai bine să se aleagă praful de economie și de cetățeni, decât să trădăm încrederea acordată de Președintele României.

Să fie asta strategia de comunicare a dreptei în nouă era? Eu aș fi făcut apel la inteligența membrilor, i-aș fi ambiționat în competiții intelectuale și cel mai bun să câștige. Așa poate am putea avea altfel de miniștri sau demnitari, de care să nu te jenezi când trec pe lângă tine.

Dl. Ciucă, în comunicatul de aseară, ne-a liniștit pe noi, pensionarii, că oricum s-a depășit procentul de 15%, cu banii pe ajutoare, împărțiți în 2 tranșe semestriale, ajungând la 15.8%. Nu știu ce replică va avea inflaţia după sărbătorile de iarnă, dar tare mi-e teamă că-l va bate, la puncte, pe dl. Ciucă.

Din declarațiile reprezentanților coaliției constat că n-au înțeles, cum spuneam mai sus, că nu ne-au majorat pensiile, nu ne-au ridicat nivelul de trai, au încercat să repare ceva ce domniile lor nu au putut/vrut să evite, inflația este consecința deciziilor economice luate în decursul anului de această coaliție, numai o mică parte este importată prin valoarea mărfurilor din import, noi în continuare, zbătându-ne în gri-ul, de care credeam că am scăpat după 1989. La vremurile astea grele, nu văd oamenii care ar putea găsi soluții de redresare, nu cu picioarele. Mă încăpățânez să cred că încă mai există, dar greu să răzbești fără o echipa motivată și competentă.

Așteptăm proiectul de buget pentru 2023, să vedem ce au făcut guvernanții un an de zile, un an chinuit și imprevizibil, datorită deciziilor luate de politicieni care nu vor fi amintiți decât de gafele repetate făcute în exercitarea mandatului încredințat lor, după ce au jurat că vor servi patria și poporul român.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

