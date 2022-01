Liberalul Theodor Stolojan critică regimul fiscal ”incoerent și inechitabil” din România. Ce pensie are fostul premier

Fostul premier are o pensie de 5.000 de lei FOTO Facebook / Theodor Stolojan

Liberalul Theodor Stolojan a criticat joi, 6 ianuarie, actualul regim fiscal ”incoerent”, inclusiv pensiile speciale. Fostul premier a precizat că are o pensie de 5.000 de lei și că i se pare firesc să plătească din această lună contribuția la sănătate de 10%.

”Eu sunt pensionar, am o pensie de 5.000 de lei, am fost prim-ministru...pe bază de contribuţie. S-a introdus din 1 ianuarie 2022 că ce depăşeşte 4.000 de lei, voi plăti contribuţiile de sănătate. Sunt perfect de acord, mi se părea o aberaţie să nu plătesc contribuţiile de asigurări de sănătate”, a afirmat Stolojan joi seară, la Profit TV.

Ads

”Vă întreb ce înseamnă că circa 350.00 de oameni sau 400.000 câţi sunt în sectorul de construcţii sunt scutiţi de contribuţia de 10% pentru sănătate? În construcţii, noi nu avem preţuri fixe. (..) E normal ca eu acum să subvenţionez tot ce înseamnă construcţiile în România, inclusiv construcţia de locuinţe de lux, construcţia de restaurante, de spaţii de birouri. (..) Am ajuns într-un regim fiscal total incoerent, total inechitabil. Nu suntem o ţară extrem de bogată, subvenţionăm tot ce înseamnă construcţiile în România”, a mai spus Stolojan.

Fostul premier a precizat că ”sistemul fiscal în România a devenit ceva greu de definit ca logică, coerenţă, eficacitate”.

Theodor Stolojan a criticat şi pensiile speciale, despre care a spus că sunt ”o porcărie făcută de politicenii români, grupuri de interese care au putut determina Parlamentul să ia astfel de măsuri”.

”Pentru ce trebuie să ia primarul pensie specială, de ce judecătorul? Pentru că el oricum are un salariu mare. (...) Putem da şi noi parlamentarilor, judecătorilor, dar contează măsura în toate. Noi am ajuns în situaţia aberantă în care cumulează în ultimul an, bagă bonusuri, şi ajung cu pensia mai mare decât salariul”, a arătat liberalul.

Stolojan a menţionat că în PNRR e prevăzut că pensiile speciale trebuie trecute la contributivitate, cu excepţia judecătorilor. Întrebat dacă se va reuşi acest lucru, el a răspuns: ”Românul e descurcăreţ, trăim la porţile Orientului. (.. ) Ne descurcăm, găsim noi o formulă”.