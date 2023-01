Peste 78.000 de persoane i-au adus un ultim omagiu lui Pele luni, până la ora locală 23.00, la Vila Belmiro, stadionul echipei Santos. Timpul de aşteptare a fost şi de trei ore.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Pele a fost depus în centrul gazonului, luni, la ora locală 10.00 (ora 15.00 - ora României). Până la ora 23.00, 78.000 de persoane au trecut pe la catafalc, între care şi mai multe personalităţi din lumea fotbalului, precum preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Atacantul Neymar Jr a rămas la Paris Saint-Germain, dar tatăl său este la Santos pentru a-i aduce un omagiu ''Regelui'' Pele.

"Neymar nu vine şi mi-a cerut să fiu aici. Pentru a sprijini familia. Ştim ce înseamnă să pierzi pe cineva şi nu doar am pierdut un sportiv, am pierdut un cetăţean, omul Pelé, Edson Arantes. Acest lucru ne întristează”, a spus Neymar da Silva Sr.

