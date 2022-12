De ce Pele nu a câștigat niciodată Balonul de Aur

Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur în 2022. Deși sunt considerați cei mai buni fotbaliști din istorie, Pele și Maradona nu au luat niciodată Balonul de Aur.

Trofeul a fost creat în 1956 de ziaristul francez Gabriel Hanot și răsplătea cel mai bun jucător născut în Europa.

Acesta a fost un handicap major pentru Pele și Maradona, fotbaliști cu origini în America de Sud.

Abia în 1995 (exact anul în care s-a retras Maradona), France Football a schimbat regulile, astfel încât și un fotbalist non european să poată pune mâna pe trofeu.

Primul jucător fără origini în Europa care a câștigat Balonul de Aur a fost liberianul George Weah, în 1995, iar Ronaldo a fost primul fotbalist sud-american care a luat acest trofeu, în 1997.

"În 1983 a câştigat Platini, dar şi eu reuşisem câteva lucruri bune la Barcelona. Puteam să-l primesc atunci… Aşa că e primul.

În ’84, tot francezul. Pe bune?! Hai să spunem că nu aş fi putut să câştig atunci, tocmai plecasem de la Barcelona. Apoi, în ’85, din nou Platini. Ce naiba, le cumpăra?

Acum urmează 1986, când Belanov a câştigat. Igor Belanov? Pe bune?! A fost anul în care am câştigat Campionatul Mondial, când eu jucam pentru Argentina, în caz că cineva a uitat.

Deci, două Baloane de Aur. Gullit în 1987. Dar eu? Campion cu Napoli. Nu a fost ceva uşor să transform echipa în una campioană. Al treilea Balon.

Marco van Basten în 1988. Ok, a câştigat Europeanul, dar eu am reuşit lucruri şi mai mari atunci. Am ajuns la patru. În 1989, din nou Marco van Basten. Eu cu Napoli am câştigat Cupa UEFA. Putea să fie al cincilea.

În 1990 a fost bunul meu prieten Matthaus. E adevărat, el a câştigat Cupa Mondială, dar eu luasem al doilea titlu cu Napoli şi am ajuns în finală cu Argentina. Balonul de Aur cu numărul şase.

Am ajuns în 1991, parcă Papin, nu? Cred că le-a fost greu să găsească vreun jucător european pentru acea ediţie, nu? Meritam să câştig de şase ori Balonul de Aur", a spus Maradona în cartea sa.

Lionel Messi a câștigat de 7 ori Balonul de Aur, fiind fotbalistul cu cele mai trofee din istorie.

Pele, legendă a fotbalului şi singurul câştigător a trei Cupe Mondiale, a murit joi, la vârsta de 82 de ani.