Pavel Palcu, procurorul criminalist cu cea mai mare vechime în magistratură din România, a ajuns să-și pensioneze foștii studenți.

Speriați de incertitudinea privind pensiile speciale, tinerii procurori care au strâns minim 25 de ani vechime în sistem, își depun pe capete dosarele de pensie.

Valul de plecări a început încă din 2021 și s-a acutizat în 2022. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, instituție pe care o conduce Pavel Palcu, din 15 procurori au mai rămas doar cinci.

Ads

”Majoritatea celor care s-au pensionat recent au fost studenții mei la licență sau la masterat. Din 15 câți eram, am mai rămas doar cinci”, a declarat pentru Ziare.com procurorul Pavel Palcu.

Acesta susține că, cel mai probabil, foștii săi studenți și ulterior colegi de serviciu se tem să nu piardă avantajele oferite în prezent magistraților care se pensionează, având în vedere că de o bună perioadă se tot vorbește despre anularea pensiilor speciale.

”A mai fost un val de pensionări, când au plecat foarte mulți dintre procurori în avocatură. Atunci eu aveam 1.470 de lei salariu, dar nu am plecat. Acum nu știu de ce pleacă. Poate că e și teama aceasta că nu știu ce o să facă cu pensiile, se modifică sau nu se modifică. Nu am probleme, pentru că am o vechime considerabilă. Nu m-am pensionat pentru a lua câțiva bani în plus. Nici acum nu e pensia mai mare decât salariul, doar că nu plătești ceva taxe. Și atunci, neplătind aceste taxe, rămâne o diferență. Ca să te pensionezi îți trebuie o vechime în magistratură de 25 de ani. Eu am 42 de ani vechime în magistratură. Acum oricum o să mai stau pentru că am prelungit deja până în 2024, a aprobat CSM-ul. Nici nu m-au mai chemat acolo, deja mă știu”, spune procurorul arădean.

Ads

A intrat în magistratură în anul 1980, la doar 22 de ani, fiind cel mai tânăr procuror la acel moment din România. În prezent este doctor în criminalistică, lucrarea de doctorat realizând-o la Facultatea de Drept din cadrul Univeristății Babeș-Bolyai din Cluj, sub coordonarea profesorilor Matei Basarab și Ion Mircea, autorități de necontestat în domeniul dreptului penal.

Numele său a devenit cunoscut la nivel național odată cu una dintre cele mai șocante crime din România ultimilor ani. Este vorba despre moartea Antoniei, fetița de 4 ani și 3 luni, ucisă în bătaie de tatăl ei vitreg, un tânăr în vârstă de 23 de ani, consumator de droguri. Cadavrul copilei a fost descoperit, în octombrie 2021, parțial incendiat pe un câmp de lângă Arad, iar anchetatorii au avut mari dificultăți în anchetă pentru că nu reușeau să identifice cadavrul și implicit să dea de urma criminalului. Pavel Palcu, procuror de caz, a luat atunci o decizie care a șocat. A decis publicarea portretului fetiței realizat post mortem și a cerut presei să publice fotografia tocmai în speranța că cineva va recunoaște victima. În doar câteva ore de la publicarea acestei imagini, fetița a fost identificată, iar criminalul a fost prins, în baza unor informații oferite de o vecină care a recunoscut-o pe Antonia din fotografia publicată de entitățile media din întreaga țară.

Ads

”Am soluționat ancheta printr-un comportament despre care dumneavoastră presa ziceți că e atipic. Să știți că atunci am avut obiecțiuni, că de ce dăm noi fotografia la presă. Eu am reușit cu medicul și cu criminalistul de la poliție să-i facem totuși un aspect portretului cât de cât valorificabil. Păi dacă nu dădeam mai reușeam să găsim criminalul”, spune Pavel Palcu.

Bivolii lui Boboc

Chiar dacă acum a ajuns să ancheteze cele mai complexe cazuri din Arad, Pavel Palcu a pornit în carieră de la bivolii lui Boboc.

”Primul dosar nu mi-l mai aduc aminte, dar prima ședință, da. Am venit vinerea și eu mă lăudam că eram licențiat cu zece, iar primul procuror de atunci mi-a dat prima lecție. Intri în dezbateri luni, mi-a zis. Nici nu mă obișnuisem că m-au și trimis să primesc audiență. Mi-aduc aminte că era unul Boboc care reclama tot timpul că i-au fost furați bivolii. Eu am stat, l-am ascultat, scriam, luam notițe până ce a venit un coleg mai în vârstă, pentru că atunci într-adevăr erau procurori adevărați, modele. Zice, noi n-am reușit să găsim bivolii lui Boboc, poate reușești. Și lunea l-am dus în dezbateri, în instanță în complet de doi judecători, Rudi Pap și Mircea Godea. Abia apoi m-am lămurit și eu că Boboc aproape în fiecare zi venea la procurorul de serviciu cu bivolii lui. Nu i-am găsit nici eu nici alții.

Ads

Se pare că nici nu a avut”, își amintește Pavel Palcu.

De la bivolii lui Boboc a ajuns să se ocupe de dosare de corupție. Era în anii 80, când corupția se limita la mită la polițiști sau la vameși. În prezent, după patru decenii de magistratură, procurorul arădean a soluționat mii de dosare. Niciuna dintre cauze nu s-a întors la parchet, toți inculpații trimiși în judecată de Pavel Palcu fiind condamnați.

Succesul său s-a bazat mult pe modelele pe care le-a avut la început de carieră, spune magistratul. Întotdeauna cerea părerea celor mai experimentați ca el, le asculta sfaturile și abia apoi decidea ce cale va urma în anchetă.

”Noi am avut modele. Eu, de exemplu, întrebam trei, patru care erau procurori adevărați. Tot eu hotăram, dar ceream părerea celorlalți. Niciodată nu mi s-a întâmplat ca un procuror mai experimentat decât mine să nu-mi ofere o părere, pe care eu o respectam sau nu. Alegeam, din trei variante, una pe care o adoptam”, spune Palcu.

Acum procurorul Palcu a ajuns în situația în care tinerii pe care i-a îndrumat el la început de carieră, în facultate și apoi în parchet, să plece din sistem după nici 25 de ani, jumătate din vechimea pe care a strâns-o profesorul lor.