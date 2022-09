Un superstar de la Bayern Munchen a căzut în depresie din cauza pandemiei de Covid

Fotbalistul francez Benjamin Pavard, de la Bayern Munchen, a recunoscut duminică, într-un interviu oferit cotidianului Le Parisien, că a suferit de depresie în timpul izolării impuse de pandemia Covid-19.

”Nu îmi place cuvântul depresiv, dar aşa am fost!”, a recunoscut Pavard în interviul din Le Parisien. ”Mă trezeam, nu aveam poftă de mâncare şi încercam să-mi ocup timpul cu ceva.

Găteam, încercam să mă uit la seriale, însă nu era în regulă. Mi se părea că totul nu mai funcţionează cum trebuie. La început îţi spui că nu e nici o problemă şi că o să treacă repede, dar când vezi că persistă trebuie să reacţionezi. Am acasă o sală de forţă, dar simţeam nevoia de contact cu alte persoane. Am devenit depresiv, apoi am încercat să maschez asta în faţa oamenilor. Foarte puţină lumea ştie prin ce am trecut”, a mai declarat Benjamin Pavard pentru Le Parisien.

Fotbalistul francez a reuşit să îşi revină şi s-a reîntors în echipa naţională, alături de care va juca împotriva Danemarcei duminică seara.