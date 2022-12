Demisie la Campionatul Mondial după meciul din optimi. Anunțul făcut de selecționerul portughez

Selecţionerul Paulo Bento a anunţat că părăseşte naţionala Coreei de Sud, după eliminarea echipei de la Cupa Mondială din Qatar, în faza optimilor de finală, relatează bbc.com.

“Trebuie să ne gândim la viitor şi eu nu voi fi la naţionala Coreei de Sud. I-am anunţat pe juucători şi pe preşedintele federaţiei şi este decizie pe care am luat-o din septembrie, o decizie fermă. Astăzi (n.r. – luni) am confirmat-o şi trebuie să le mulţumesc jucătorilor pentru tot ce au făcut. Au dat totul şi am fost mândru să fiu antrenorul lor”, a declarat portughezul Bento.

Reprezentativa Braziliei a învins, luni, cu scorul de 4-1, selecţionata Coreei de Sud, şi s-a calificat în sferturi la Cupa Mondială.

Paulo Bento era selecţionerul Coreei de Sud din august 2018.