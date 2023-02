Retrageri neașteptate la WTA Abu Dhabi. Două tenismene de top au spus ”pas”. O româncă a făcut la fel la Linz

Organizatorii turneului WTA 500 de la Abu Dhabi, organizat în premieră în Emirate, se confruntă cu două retrageri neașteptate de pe tabloul principal.

Astfel, marți înainte de meciurile din primul tur, cu rusoaica Samsonova, respectiv cehoaica Karolina Pliskova, ibericele Paula Badosa (21 WTA) și Garbine Muguruza (83 wta) au spus ”pas”.

Dacă Badosa se confruntă cu o accidentare, Muguruza e afectată de o problemă personală.

Astfel, în locul celor două au fost acceptate în primul tur, în postura de lucky-loser, americanca Claire Liu și belgianca Ysaline Bonaventure.

Tot în această săptămână are loc un turneu de 250 de puncte la Linz, în Austria, acolo unde românca Patricia Țig (688 WTA, acceptată pe tablou cu clasament protejat) a fost nevoită să se retragă înainte de debutul în competiție.

Replacing Badosa who is withdrawing due to viral illness & Muguruza who is withdrawing due to personal reasons.@ZayedSportsCity #WTA500 #inAbuDhabi @WTA @AbuDhabiSC pic.twitter.com/2u7YO7efMZ— Mubadala Abu Dhabi Open (@MubadalaADOpen) February 7, 2023