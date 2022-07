Paula Badosa, la pământ după eșecul cu Halep: declarațiile unei sportive dărâmate

Simona Halep, locul 18 mondial şi favorită 16, a obţinut o victorie fără drept de apel în faţa numărului 4 mondial, spaniola Paula Badosa.

Simona s-a impus în primul set, scor 6-1, după doar 26 de minute.

Românca a câştigat şi setul doi cu 6-2, iar meciul s-a încheiat după 59 de minute.

Pentru Halep urmează în sferturi duelul cu franţuzoaica Harmnony Tan sau americancaa Amanda Anisimova.

Paula Badosa și-a găsit greu cuvintele după meciul cu Halep.

„Meci dur, zi grea, una pe care vreau s-o uit. Nu am altceva de spus. Cred că totul a mers greșit pentru mine. Ea a făcut un meci bun, însă vreau să vorbesc despre mine. Nu a fost ziua mea azi.

Am încercat, am dat tot ce am avut mai bun. Nici nu am avut destul noroc. A fost vorba despre mine, am forțat loviturile și am ratat prea mult.

În unele zile prind mereu liniile, în altele, ca acum toate ies afară. De obicei nu ratez atât de mult, am fost surprinsă. E trist, e săptămâna a doua a lui turneu Grand Slam, vrei mereu să joci bine. Nu am reușit, trebuie să accept”, a declarat Paula Badosa, la conferinţa de presă de după partida din optimi.